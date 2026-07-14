BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Siemens hieß es, dass sich das Unternehmen zu einer schlankeren und hochwertigeren "neuen Siemens" wandele. Die Aktie werde jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern immer noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 269,9EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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