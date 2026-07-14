PayPal-Aktie startet durch: Schon +20 % vom letzten Tief!

Die vergangenen Wochen haben den Aktienmarkt ordentlich durcheinandergewirbelt. Schon vor der neuerlichen Eskalation im Nahen Osten und dem Absturz von Speicherchip-Hersteller SK Hynix (und mit ihm der ganzen Branche) haben Anlegerinnen und Anleger ihre Präferenzen neu geordnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte ebenso wie die Papiere aus anderen gehypten Branchen, wie zum Beispiel dem Raumfahrtgeschäft, immer stärker unter Druck geraten, haben Investoren ihre Liebe für defensive Basiswerte wieder entdeckt. Ausgerechnet als langweilig geltende Value- und Dividendenaktien haben zuletzt besonders stark performt. Ablesbar wird das auch am Dow-Jones-Index, der sich deutlich besser gehalten hat als der technologielastige Nasdaq 100.

... selbst PayPal ist für Investoren jetzt wieder interessant!

Inzwischen ist die Lust auf in den vergangenen Monaten vernachlässigten Werte unter Anlegerinnen und Anlegern so groß, dass selbst Rohrkrepierer wie PayPal davon profitieren können. Das Unternehmen gilt nach dem Crash im Februar zwar schon länger als attraktiv bewertet, doch Kaufinteresse kam lange keines auf. Genau das hat sich jetzt geändert – und der Aktie nicht nur eine starke Erholung, sondern auch erste Kaufsignale beschert!

Die Käuferinnen und Käufer haben Bemerkenswertes geleistet

Der übergeordnete Abwärtstrend der Aktie ist trotz der jüngsten Kursgewinne unverändert intakt – das die zunächst schlechte Nachricht für Anlegerinnen und Anleger. Doch kurz- und mittelfristig hat sich das Chartbild jüngst deutlich aufgehellt. Im Bereich von 40 US-Dollar ist es unterstützt durch Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren RSI und MACD zu einem Doppelboden genommen.

Der leitete die vor rund 5 Wochen gestartete Erholung der Aktie ein. Die hat PayPal-Investoren ein Plus von zwischenzeitlich fast 20 Prozent beschert. Das ist ausgehend von einer zuvor schwachen technischen Indikation eine beachtliche Leistung.

Die könnte sich jetzt in weiteren Gewinnen auszahlen, denn durch den Kursanstieg sind den Käuferinnen und Käufern erste Erfolge gelungen. Sowohl der Sprung über die 50-Tage-Linie im Bereich des Widerstands bei 45 US-Dollar als auch das Überwinden der Nulllinie durch den Trendstärkeindikator MACD bedeuten aus technischer Perspektive Kaufsignale.

Dazu kommt ein Relative-Stärke-Index (RSI), der von überkauften Niveaus in den Stärke-Bereich gedreht hat. Kurzfristig ist PayPal sogar geringfügig überkauft – das passt zum Erreichen der Oberkante des Aufwärtstrends und könnte in einen Test des Ausbruchs bei 45 US-Dollar münden.

Keine Trendwende, aber eine Erholung mit weiterem Potenzial

Grundsätzlich sind die Weichen für weiter steigende Kurse jedoch gestellt. Die Aktie hat einen Aufwärtstrend etabliert, der durch steigende technische Indikatoren bestätigt wird. Im Chart zeichnet sich ein potenzieller Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal ab – das passt zum MACD, der eine Trendbeschleunigung der Aktie anzeigt. Auch das Handelsvolumen legte zuletzt leicht zu, was ein Indiz für wachsendes Interesse an PayPal ist.

Eine erste Bewährungsprobe des Aufwärtstrends ist im Bereich von 50 bis rund 53 US-Dollar zu erwarten, denn hier liegt neben einem Horizontalwiderstand auch die 200-Tage-Linie. Erst der Sprung über diesen Bereich würde die Chance auf eine nachhaltige und dauerhafte Trendwende eröffnen – dass das jedoch kein Automatismus ist, hat die Kursentwicklung im vergangenen Jahr bewiesen. Noch sind die jüngsten Kursgewinne also als Erholung innerhalb eines intakten Abwärtstrends zu begreifen. Potenzial ist trotzdem vorhanden, solange 45 und vor allem nicht 40 US-Dollar unterschritten werden.

Fazit: Nur alles bloß keine Enttäuschung jetzt

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung zeigt sich trotz der zuletzt starken Erholung ein unverändert günstiges Bild. Für 2026 ist PayPal mit einem KGVe von 9,0 bewertet. Das liegt um mehr als die Hälfte unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 19,0 sowie unter dem Branchenmittel von 11,3. Noch besser ist mit einem Vielfachen von 6,6 jedoch das Kurs-Cashflow-Verhältnis; damit bietet das Unternehmen eine Cashflow-Rendite von 15,2 Prozent, was ein Wert fast doppelt so hoch wie innerhalb der Vergleichsgruppe ist.

PayPal wird voraussichtlich in genau zwei Wochen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Angesichts der großen Zurückhaltung des Managements um den neuen CEO Emrique Lores bezüglich des Ausblicks sind die Erwartungen angemessen niedrig. Damit liegt die Hürde für das Unternehmen, für eine positive Überraschung zu sorgen tief, was dem Aufwärtstrend weiteren Schwung verleihen könnte. Umso größer könnte jedoch das Entsetzen ausfallen, wenn selbst die niedrigen Erwartungen enttäuscht werden sollten. Trotz verbesserter Charttechnik wandelt die PayPal-Aktie daher auf einem schmalen Grat, den nur mutige Anlegerinnen und Anleger beschreiten sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 41,57EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

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