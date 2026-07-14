Börsenstart Europa - 14.07. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.843,33 PKT und steigt um +0,06 %. Top-Werte: Salzgitter +7,69 %, Lanxess +6,08 %, Wacker Chemie +4,24 % Flop-Werte: Fraport -4,20 %, CTS Eventim -3,11 %, Deutz -2,29 %

Der DAX steht bei 24.956,13 PKT und verliert bisher -0,17 %. Top-Werte: Brenntag +3,39 %, BASF +2,95 %, Mercedes-Benz Group +2,62 % Flop-Werte: Scout24 -2,33 %, Rheinmetall -2,31 %, Henkel VZ -1,74 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.834,35 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,95 %, Verbio +3,62 %, SUESS MicroTec +3,00 %

Flop-Werte: Evotec -15,57 %, Carl Zeiss Meditec -3,02 %, Bechtle -2,00 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.221,33 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: BASF +2,95 %, Mercedes-Benz Group +2,62 %, ASML Holding +1,42 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,78 %, Inditex -2,41 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,31 %

Der SMI steht aktuell (08:17:59) bei 14.225,79 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: ABB +1,20 %, Swisscom +0,59 %, Amrize +0,57 %

Flop-Werte: Alcon -2,16 %, CIE Financiere Richemont -1,99 %, Lonza Group -1,28 %

Der CAC 40 steht bei 8.280,69 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,74 %, ENGIE +1,54 %, ArcelorMittal +1,47 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,78 %, Accor -2,62 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,31 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.345,00 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.

Top-Werte: Public Power +2,16 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,86 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,39 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,07 %, Coca-Cola HBC -0,87 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,54 %