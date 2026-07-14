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    Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und die Universität Edinburgh unterzeichnen Vereinbarung zur Erforschung des Quantencomputings für industrielles Design und Simulation

    Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und die Universität Edinburgh unterzeichnen Vereinbarung zur Erforschung des Quantencomputings für industrielles Design und Simulation
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Im Rahmen der Zusammenarbeit soll untersucht werden, wie fehlertolerantes Quantencomputing komplexe Strömungssimulationen voranbringen könnte, unter anderem für Anwendungen im Gasturbinendesign
    • Das Projekt zielt darauf ab, die Helios-Plattform von Quantinuum – den weltweit genauesten kommerziellen Quantencomputer[1] – mit den industriellen Anwendungen von Rolls-Royce, dem Know-how von Riverlane im Bereich der Quantenfehlerkorrektur und fehlertoleranter Algorithmen sowie der Supercomputing-Expertise des EPCC zu kombinieren
    • Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die britische Quantenstrategie voranzutreiben, indem die für zukünftige industrielle Anwendungen erforderlichen Quantentechnologien und hybriden Rechenkapazitäten entwickelt werden

    BROOMFIELD, Colorado, und CAMBRIDGE, England, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ:QNT), Rolls-Royce, Riverlane und das EPCC, das britische nationale Supercomputing-Zentrum mit Sitz an der Universität Edinburgh, gaben heute eine Vereinbarung bekannt, um die Quantencomputing-Fähigkeiten zu erforschen, die in zukünftigen industriellen Arbeitsabläufen, wie beispielsweise bei der Konstruktion von Gasturbinen, benötigt werden.

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    Im Rahmen der Vereinbarung wird Quantinuum Zugang zu seinen Quantensystemen und seiner Softwareumgebung gewähren; Rolls-Royce wird Anwendungsfälle aus dem Industriedesign sowie Fachwissen aus diesem Bereich einbringen; Riverlane wird sein Know-how in den Bereichen Quantenfehlerkorrektur und Algorithmen beisteuern; und EPCC wird Fachwissen im Bereich Supercomputing sowie bei der Integration hybrider Arbeitsabläufe einbringen.

    Komplexe Strömungssimulationen sind für die Konstruktion von Gasturbinen von zentraler Bedeutung, können jedoch erhebliche Rechenressourcen erfordern, je detaillierter die Modelle werden. Im Rahmen einer voraussichtlich mehrjährigen Zusammenarbeit werden die Partner untersuchen, wie fehlertolerante Quantencomputer gemeinsam mit Supercomputern diesen Engpass überwinden und die Strömungsdynamik im Inneren von Gasturbinen präzise modellieren können.

    „Der Rechenaufwand für die Simulation komplexer Strömungsdynamik stellt eine große Herausforderung im industriellen Design dar, und die Erforschung, wie Quantencomputing die heutigen Supercomputer ergänzen kann, ist ein wichtiger Schritt, um diese Herausforderung zu bewältigen", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und CEO von Quantinuum. „Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die für zukünftige industrielle Anwendungen erforderlichen hybriden quanten-klassischen Algorithmen zu entwickeln und zu testen."

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