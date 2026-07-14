ROUNDUP
Drägerwerk wird etwas optimistischer für 2026 - Aktie legt zu
- Drägerwerk steigert Umsatz und operatives Ergebnis
- Ebit-Marge 2026 erwartet bei 5,5 bis 7,5 Prozent
- Q2 Erlöse plus 8,5 Prozent auf 847 Mio, Ebit verdoppelt
LÜBECK (dpa-AFX) - Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk blickt nach einem guten zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. Von April bis Juni konnte der Konzern Umsatz und operatives Ergebnis deutlich steigern. Die Jahresprognose für die operative Marge hob der Konzern am unteren Ende der Spanne etwas an. Bei Anleger kam dies gut an. Die Drägerwerk-Aktie legte am Dienstag im frühen Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 86,40 Euro zu.
Wie das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte, dürften 2026 nun vom Umsatz 5,5 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) hängen bleiben. Zuvor war Drägerwerk am unteren Ende der Spanne von 0,5 Prozentpunkten weniger ausgegangen. Seine Zuversicht begründete das Unternehmen neben einer starken operativen Geschäftsentwicklung auch mit Zollrückzahlungen. Beim Umsatz erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Plus von zwei bis sechs Prozent.
Im zweiten Quartal waren die währungsbereinigten Erlöse nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 847 Millionen Euro gestiegen. Analysten hatten hmit 820 Millionen Euro gerechnet. Zum Umsatzplus trugen beide Geschäftsbereiche bei. Während die Medizintechnik um 9,7 Prozent wuchs, legte die Sicherheitstechnik um 6,9 Prozent zu.
Noch besser lief es für die Lübecker operativ. Sie konnten den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit rund 46 Millionen Euro im Jahresvergleich mehr als verdoppeln. Die entsprechende Marge stieg von 2,6 auf 5,4 Prozent.
Der Auftragseingang fiel im Quartal bereinigt um Währungseffekte mit rund 883 Millionen Euro leicht besser aus als vor einem Jahr. Während die Sicherheitstechnik dank einer sehr guten Nachfrage fast ein Fünftel mehr Aufträge verbuchte, gingen die Bestellungen in der Medizintechnik um fast 12 Prozent zurück. Letzteres begründete Drägerwerk vor allem damit, dass das Unternehmen ein Jahr zuvor einen Großauftrag für Infrastruktursysteme im Krankenhausbereich aus Mexiko erhalten hatte.
Drägerwerk will am 30. Juli die vollständigen Zahlen zum ersten Halbjahr vorlegen./mne/he/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 86,50 auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +4,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 751,64 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+2,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Eine sehr schöne Entwicklung in der Sicherheitstechnik und bei den ausgewiesenen Erträgen. Der Auftragseingang in der Medizintechnik war dagegen eher enttäuschend. Hier wären weitere Informationen hilfreich (ich vermute bei der Sicherheitstechnik kommen jetzt die Aufträge für die Verteidigung, bei Medical hat auch GE wohl große Probleme in diesem Segment im 1. Quartal gehabt). SD sagt ja immer, man soll ein Quartal nicht hochrechnen....
EBIT in 1. HJ war um 46 Mio. Euro höher ggü 2025. Hinzu dürften weitere Zollrückzahlungen in Höhe von ca. 18 Mio. in Q3 und Q4 kommen (Annahme: alle Zollzahlungen aus 2025 werden in 2026 erstattet). Dieses ergibt eine EBIT-Verbesserung um 64 Mio. Euro (bei 30% Steuern entsprechend 45 Mio. Euro). Hinzu kommt ein Wegfall des Effekts der Änderung der latenten Steuern in 2025 (eine weitere Steuerreform ist unwahrscheinlich) in Höhe von 28 Mio. Euro.
Ich erkenne die Denke von SD natürlich auch und weiss, dass er an der bestehenden Kapitalstruktur mitsamt Vorzügen am liebsten auf ewig festhalten will. Aber man hat in der Vergangenheit auf Druck von aussen (und Beratern) immerhin auch bei den Genussscheinen letztlich eingelenkt und die Kapitalstruktur am Ende doch verändert. Es gibt prominente Beispiele dafür, dass man bei familiengeführten KGaAs Vorzugsaktien am Ende wieder aufgegeben und in Stämme umgewandelt hat (zB Hornbach, Fresenius). Warum ? Weil man (1) in einer KGaA über die Komplementärrolle der Familie alleine aufgrund der Rechtsform immer die Kontrolle behält, auch wenn man nicht mehr die Mehrheit der stimmberechtigten Kommanditaktien hält und (2) weil man die Aktien am Kapitalmarkt - insbesondere bei ausländischen Investoren -wesentlich attraktiver und noch liquider macht, wenn es nur eine Gattung gibt. Tatsache ist, das SD mit den alleine von den Vorzugsktionären blockierten Kapitalbeschaffungsbeschlüssen vor die Wand gelaufen ist. Er muss dieses Problem irgendwie lösen, ansonsten ist eine Kapitalbeschaffung über die Ausgabe neuer Aktien schlichtweg nicht mehr möglich. Ironischerweise hätte die Familie dieses Problem vermutlich nicht gehabt, wenn es schon jetzt nur eine Aktiengattung (Stämme) gegeben hätte, da es vermutlich keine HV-Mehrheit aller Stammaktionäre gegen die Kapitalmassnahme gegeben hätte.
Letztes Jahr gab es Gegenwind von den Währungen und den Zöllen.