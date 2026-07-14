Was hinter dem Kursanstieg steckt

Im Juni 2026 hat die PORR-Aktie erstmals in ihrer langen Börsengeschichte die Marke von 45 Euro überwunden und damit ein neues Allzeithoch markiert. Für Anleger, die das österreichische Bauunternehmen schon länger beobachten, ist dies kein Zufall: Hinter der Kursentwicklung stehen vor allem handfeste operative Fortschritte.

Rekordgeschäftsjahr als Fundament

Das Geschäftsjahr 2025 war laut Unternehmensangaben das erfolgreichste in der 157-jährigen Geschichte der PORR. Der Umsatz stieg auf 6,296 Milliarden Euro (+1,7 Prozent) und die Produktionsleistung erhöhte sich auf einen neuen Höchstwert von 6,818 Milliarden Euro (+1,0 Prozent). Besonders auffällig ist die Entwicklung beim Betriebsergebnis (EBIT): Mit 196,7 Millionen Euro wurde der Vorjahreswert um 24,2 Prozent übertroffen und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 3,1 Prozent. Das Konzernergebnis kletterte sogar um 25,6 Prozent auf 136,7 Millionen Euro, während das Ergebnis je Aktie auf 3,00 Euro (+29,3 Prozent) stieg.

Getragen wurde dieser Erfolg vor allem vom Tiefbau- und Infrastrukturbereich. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt: Der Auftragsbestand kletterte Ende Dezember auf 9,539 Milliarden Euro – ein Plus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht mehr als einer vollen Jahresleistung und bietet dem Unternehmen eine gute Basis für die kommenden Quartale. Im ersten Quartal 2026 setzte sich die positive Entwicklung fort: Der Auftragsbestand überstieg erstmals die Marke von zehn Milliarden Euro (+13,5 Prozent p.a.) und der Auftragseingang legte um 14,7 Prozent auf 1,765 Milliarden Euro zu.

Auch die Bilanz ist im Geschäftsjahr 2025 solider geworden. Das Eigenkapital erhöhte sich zum Jahresultimo auf rund 964 Millionen Euro (+7,8 Prozent), was zu einer Eigenkapitalquote in Höhe von 21,1 Prozent führte. Bei den liquiden Mitteln war gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um 28,3 Prozent auf 748 Millionen Euro erzielt worden.

Neben den Geschäftszahlen dürfte auch die intensive Investor-Relations-Arbeit zur positiven Wahrnehmung am Kapitalmarkt beigetragen haben. Das Investor-Relations-Team veranstaltete am 1. April 2025 einen Capital Markets Day 2025. Dieser war als Baustellenbesichtigung in Wien konzipiert – eine praktische Möglichkeit für institutionelle Investoren, die operative Arbeit der PORR direkt vor Ort zu erleben. Gemeinsam mit Finanzvorstand Klemens Eiter war das IR-Team bereits im ersten Halbjahr 2026 zudem auf zahlreichen Roadshows, Investorenkonferenzen und Finanzmessen vertreten. Stationen waren unter anderem Lyon, London, Frankfurt, Madrid, Mailand, Warschau, Helsinki, Stockholm, Zürs und New York. Hinzu kamen zahlreiche virtuelle Gespräche mit Investoren und Analysten. Solche Veranstaltungen bieten Anlegern die Möglichkeit, sich direkt mit dem Management bzw. dem IR-Team auszutauschen und die Unternehmensstrategie besser einzuordnen. Gerade bei mittelgroßen börsennotierten Unternehmen kann eine aktive Kapitalmarktkommunikation dazu beitragen, die Sichtbarkeit bei internationalen Investoren zu erhöhen.

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