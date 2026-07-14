BERENBERG stuft QIAGEN NV auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT
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Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 35,67EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
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