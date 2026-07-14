Teheran verhöhnt Trumps Hormus-Maut – jetzt wird Öl noch teurer

Auslöser ist die Eskalation rund um Trumps Mautpläne. Der US-Präsident hatte angekündigt, die Blockade iranischer Häfen rund um die Straße von Hormus wieder in Kraft zu setzen und von Schiffen künftig eine Gebühr von 20 Prozent auf die transportierte Fracht zu verlangen. Die USA begründen das mit ihrer Rolle beim Schutz der Meerenge. Das US-Zentralkommando teilte mit, die Blockade solle am Dienstag um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit greifen. Damit wird aus einer militärischen Auseinandersetzung zunehmend auch ein Streit um Kontrolle, Geld und Hoheitsansprüche auf einer globalen Energieader.

Die Ölpreise steigen am Dienstag weiter, weil der Konflikt um die Straße von Hormus eine neue Stufe erreicht. Brent verteuerte sich auf mehr als 86 US-Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit rund vier Wochen. US-Rohöl der Sorte WTI stieg auf über 80 US-Dollar. Schon am Montag hatte Brent um 9,6 Prozent zugelegt – der stärkste Tagesgewinn seit Mai 2020. Der Markt reagiert nicht mehr nur auf alte Kriegsangst, sondern auf die Frage, wer die wichtigste Ölroute der Welt kontrolliert.

Besonders brisant ist die Reaktion aus Teheran. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verspottete Trumps Vorstoß auf X und drehte dessen Argument gegen Washington. "POTUS hat absolut Recht. Wer für eine sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus sorgt, sollte für diese Dienstleistung entschädigt werden", schrieb Araghchi. "Der Iran war schon immer der WÄCHTER der Meerenge und wird es FÜR IMMER bleiben. 20 % sind natürlich zu viel. Wir werden fair sein." Damit stellt Iran offen die amerikanische Rolle infrage und reklamiert selbst den Anspruch, über die Passage zu wachen.

Für den Ölmarkt ist genau das gefährlich. Durch die Straße von Hormus läuft ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Gastransports. Jede Störung dieser Route kann sofort globale Versorgungsängste auslösen. Reuters berichtete, dass der Tankerverkehr durch die Meerenge zuletzt auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen sei. Zudem wurden laut den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei Tanker in omanischen Gewässern von iranischen Marschflugkörpern getroffen. Ein indisches Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben, mehrere weitere Menschen wurden verletzt.

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Auch militärisch spitzt sich die Lage zu. Die USA flogen nach eigenen Angaben weitere Luftangriffe gegen iranische Ziele, während Teheran darauf beharrt, den Schiffsverkehr in der Meerenge regeln zu dürfen. Citi warnte, Trumps Maut-Vorschlag erhöhe das Risiko einer weiteren militärischen Eskalation deutlich. Entscheidend wird nun, ob Öl weiter physisch durch die Meerenge transportiert werden kann. Bleiben die Ströme stabil, könnte ein Teil der Risikoprämie wieder verschwinden. Kommt es jedoch zu Blockaden, weniger Tankerbewegungen oder Exportstörungen, dürften die Ölpreise weiter unter Druck nach oben geraten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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