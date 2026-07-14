Donald Trump macht massive Fehler im Iran-Konflikt, der jetzt offiziell wieder der Iran-Krieg ist und gibt damit eine Steilvorlage für einen explodierenden Ölpreis! Erster schwerer Fehler von Trump: die Forderung nach 20%-Zöllen für die Sicherung der Straße von Hormus (was wahrscheinlich aber sowieso unrealistisch ist). Und zweitens die von Trump "genehmigte" Eskalation zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen, wodurch der Konflikt sich weiter ausweitet und auch Bab El-Mandeb (Eingang zum Roten Meer) faktisch unpassierbar werden dürfte. Damit wäre faktisch der gesamte Nahe Osten als Öl-Lieferant aus dem Spiel genommen - mit Folgen für den Ölpreis, der seit gestern steil ansteigt. Der steigende Ölpreis wiederum als Folge des wieder eskalierenden Iran-Kriegs läßt die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, was die USA weiter unter Druck setzt. Heute die wichtigen Inflations-Daten..

InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools: 60%-Rabatt + 15% Fugi-Code (Werbung)

https://www.investing-referral.com/fugi/

Das Video "Trumps massive Iran-Fehler - Steilvorlage für explodierenden Ölpreis! " sehen Sie hier..