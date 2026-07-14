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    Trumps massive Iran-Fehler - Steilvorlage für explodierenden Ölpreis!

    Erster schwerer Fehler von Trump: die Forderung nach 20%-Zöllen für die Sicherung der Straße von Hormus . Zweitens die von Trump "genehmigte" Eskalation zwischen Saudi-Arabien und Jemen

    Donald Trump macht massive Fehler im Iran-Konflikt, der jetzt offiziell wieder der Iran-Krieg ist und gibt damit eine Steilvorlage für einen explodierenden Ölpreis! Erster schwerer Fehler von Trump: die Forderung nach 20%-Zöllen für die Sicherung der Straße von Hormus (was wahrscheinlich aber sowieso unrealistisch ist). Und zweitens die von Trump "genehmigte" Eskalation zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen, wodurch der Konflikt sich weiter ausweitet und auch Bab El-Mandeb (Eingang zum Roten Meer) faktisch unpassierbar werden dürfte. Damit wäre faktisch der gesamte Nahe Osten als Öl-Lieferant aus dem Spiel genommen - mit Folgen für den Ölpreis, der seit gestern steil ansteigt. Der steigende Ölpreis wiederum als Folge des wieder eskalierenden Iran-Kriegs läßt die Kapitalmarkt-Zinsen steigen, was die USA weiter unter Druck setzt. Heute die wichtigen Inflations-Daten..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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