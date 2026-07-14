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    Milliarden-Deal steht bevor

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    Börsengang 2027: So viel könnte BASFs Agrarjuwel wert sein

    BASFs Agrarsparte soll 2027 an die Börse, die Bewertung könnte bei bis zu 30 Milliarden Euro liegen. Das wäre mehr als die Hälfte des aktuellen Börsenwerts des gesamten Konzerns.

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    Milliarden-Deal steht bevor - Börsengang 2027: So viel könnte BASFs Agrarjuwel wert sein
    Foto: BASF SE

    Zehn Milliarden Euro Umsatz, zwei Milliarden Euro Gewinn und der mit Abstand größte Cashlieferant im Konzern: BASFs Agrarsparte ist eine der wertvollsten Einheiten des Chemieriesen. 2027 wollen die Ludwigshafener ihr Juwel an die Frankfurter Börse bringen.

    Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise berichtet, soll das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut zwischen 20 und 30 Milliarden Euro wert sein, wenn BASF einen Minderheitsanteil an den Kapitalmarkt bringt. "Wir erwarten einen Megadeal", zitiert die Zeitung einen Insider. Der Konzern selbst will sich an "Spekulationen über eine mögliche Bewertung" nicht beteiligen.

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    Die Zahlen sind bemerkenswert: Die gesamte BASF-Gruppe kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 42 Milliarden Euro. Die Agrarsparte, die nur auf ein Sechstel des Konzernumsatzes kommt, könnte also mehr als die Hälfte des aktuellen Börsenwerts der gesamten BASF-Mutter auf die Waage bringen. Das ist genau der Konglomeratsabschlag, den BASF-Chef Markus Kamieth durch die Ausgliederung heben will.

    Ein Vergleich mit dem börsennotierten US-Konkurrenten Corteva stützt die Fantasie: Corteva wird mit dem 14-Fachen des operativen Gewinns bewertet und erreichte 2025 eine operative Rendite von 22 Prozent. BASFs Agrarsparte kam im gleichen Jahr auf dieselbe Marge. Rechnet man mit einem Bewertungsmultiplikator zwischen dem 11- und 14-Fachen des Ebitda, ergibt sich eine Bandbreite von rund 22 bis 28 Milliarden Euro.

    Parallel läuft nach Informationen aus Finanzkreisen möglicherweise ein "Dual Track"-Verfahren, bei dem auch ein Direktverkauf geprüft wird. Ein Verkauf an Branchenwettbewerber gilt allerdings als schwierig: Der Markt für Saatgut und Pflanzenschutz ist stark konzentriert und wird neben BASF von Bayer, Syngenta und Corteva dominiert. Die Mehrheit will BASF in jedem Fall behalten, allein schon weil die Sparte 2025 rund die Hälfte des gesamten Konzern-Cashflows lieferte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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