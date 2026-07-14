Salzgitter Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von +6,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +0,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 54,53€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Salzgitter investiert war, konnte einen Gewinn von +7,88 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +7,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +25,59 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,87 % 1 Monat -14,03 % 3 Monate +7,88 % 1 Jahr +86,49 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 14.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,28 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der noch zu Wochenbeginn robuste Dax ist am Dienstag etwas unter Druck geraten. Dass der Preis für die wichtige Rohölsorte Brent auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen ist, belastete die Stimmung. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn …

Dank einer Kaufempfehlung der US-Bank Jefferies für die Salzgitter-Aktien ist deren Kurs am Dienstag auf den höchsten Stand seit rund einem Monat gestiegen. Mit einem Aufschlag von 6,5 Prozent auf 54,75 Euro testeten sie die 50-Tage-Linie bei 54,47 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

ThyssenKrupp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,56 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +0,41 %.

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.