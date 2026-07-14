JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. Der Ölhandel sei im zweiten Quartal nach dem außerordentlich starken Jahresauftakt gut weitergegangen, schrieb Mark Wilson am Dienstag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 6,052EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Wilson
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 5,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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