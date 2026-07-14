JEFFERIES stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Der korrigierte operative Ergebnisausblick für 2026 liege nun 13 Prozent unter dem Konsens, schrieb Fabian Piasta am Dienstag./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,65 % und einem Kurs von 57,05EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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