FedEx-Aktie: Von der Seitwärtsfalle zur überhitzten Rekordrally

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 275,70 US-Dollar (10. Juli 2026) und damit nur moderat unter dem Rekordhoch von 292,50 US-Dollar. Ausgehend vom Dreijahrestief bei 119,17 US-Dollar hat sich der Kurs damit mehr als verdoppelt. Im Verhältnis zur Handelsspanne der letzten Jahre notiert FedEx klar im oberen Extrembereich, was die Stärke der laufenden Aufwärtsbewegung unterstreicht, aber zugleich das Rückschlagpotenzial erhöht, sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die FedEx-Aktie eine klare Wandlung vom zähen Seitwärtsmarkt hin zu einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Zwischen Sommer 2023 und Frühjahr 2024 dominierte eine breite Handelsspanne grob zwischen 145 und 185 US-Dollar, in der mehrere Anläufe nach oben immer wieder ausgebremst wurden. Nach einem markanten Rückschlag bis auf das Dreijahrestief bei 119,17 US-Dollar am 16. April 2025 drehte der Wert jedoch dynamisch nach oben. Es folgte eine steile Rally, die die Aktie bis zum Dreijahreshoch von 292,50 US-Dollar am 15. Juni 2026 führte und damit den langfristigen Trend klar aufwärts drehte.

200-Tage-Linie: Deutlich überkauft, aber intakter Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der gelieferten Kurshistorie grob im Bereich um 210 bis 220 US-Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Niveau. Mit einem Kurs von 275,70 US-Dollar ergibt sich ein Abstand von rund 25 Prozent zur langfristigen Durchschnittslinie. Diese klare Distanz signalisiert einen stabilen, reifen Aufwärtstrend, weist aber zugleich auf eine überkaufte Situation hin. Solange die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, ist der langfristige Trend intakt, kurzfristige Korrekturen in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts wären aus charttechnischer Sicht jedoch als normale Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrends zu werten.

Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 270 bis 275 US-Dollar eine erste kurzfristige Unterstützung herausgebildet, da der Kurs hier zuletzt mehrfach Halt fand. Darunter gewinnt die Zone um 220 bis 230 US-Dollar an Bedeutung, in der die Aktie im Frühjahr 2026 wiederholt drehte und die damit als zentrale mittelfristige Auffanglinie fungiert. Weitere Unterstützung liefert der Bereich um 200 bis 205 US-Dollar, an dem zuvor mehrere Rücksetzer ausliefen. Auf der Oberseite bleibt das Dreijahreshoch bei 292,50 US-Dollar der maßgebliche Widerstand. Bereits die Zone zwischen 285 und 290 US-Dollar wirkt als kurzfristiger Deckel: Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen, während erneute Abpraller in diesem Bereich eine ausgedehntere Konsolidierung wahrscheinlich machen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fedex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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