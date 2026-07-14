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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursverluste - Verschärfung der Lage im Nahen Osten

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen geben erneut nach
    • Konflikt im Nahen Osten Angriffe auf zwei Tanker
    • Ölpreis steigt Inflationserwartungen und EZB‑Zinsdruck
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste - Verschärfung der Lage im Nahen Osten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,14 Prozent auf 124,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,14 Prozent.

    Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Straße von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat der Iran in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Bei der Attacke auf die Schiffe der mit den USA verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate wurde nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums ein indisches Besatzungsmitglied getötet, zudem habe es acht Verletzte gegeben.

    Die erneut merklich gestiegenen Ölpreise schürten erneut Inflationserwartungen. Dies spricht eher für steigende Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Im weiteren Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone veröffentlicht.

    Am Nachmittag dürften besonders die Verbraucherpreisdaten aus den USA beachtet werden. Angesichts gesunkener Energiepreise wird ein Rückgang der Inflationsrate erwartet. "Aus geldpolitischer Sicht sind jedoch die Entwicklungen außerhalb der Bereiche Nahrungsmittel und Energie von größerem Interesse", schreibt die Dekabank. "In dieser Abgrenzung dürfte sich die Inflationsrate gegenüber dem Vormonat wenig verändert haben." Zudem wird der neue US-Notenbankchef Kevin Warsh vor dem US-Kongress sprechen./jsl/la/stk





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