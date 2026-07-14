Leichte Kursverluste - Verschärfung der Lage im Nahen Osten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,14 Prozent auf 124,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,14 Prozent.

Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Straße von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat der Iran in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Bei der Attacke auf die Schiffe der mit den USA verbündeten Vereinigten Arabischen Emirate wurde nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums ein indisches Besatzungsmitglied getötet, zudem habe es acht Verletzte gegeben.