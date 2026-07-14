BERNSTEIN RESEARCH stuft VINCI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 163,50 Euro auf "Outperform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Im Bereich europäische Infrastruktur sei die abgeschlossene Übernahme der neuseeländischen Bausparte Fletcher Construction durch Vinci Ende Mai die wichtigste Ankündigung gewesen. Insgesamt beurteilen sie den Sektor Bauunternehmen/Infrastruktur positiv./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 118,6EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 163,50

Kursziel alt: 163,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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