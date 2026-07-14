ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
- JPMorgan belässt Aixtron auf Overweight mit Ziel 70
- McDowell erwartet erneut starke Quartalsergebnisse
- Mehr Aufträge aus Asien im Optoelectronics-Bereich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell rechnet mit erneut starken Quartalsergebnissen des Anlagenbauers für die Chipindustrie, wie er in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der kleinen und mittelgroßen europäischen Tech-Unternehmen schrieb. Bei den Aufträgen im Optoelectronics-Bereich dürften asiatische Kunden eine größere Rolle spielen. Positive Kommentare zum Thema Galliumnitrid-Chips wären hilfreich./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 42,64 auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,71 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von -9,60 %/+69,22 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 70 Euro
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Nein so was nennt man eine gesunde Korrektur einer völligen Übertreibung.
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