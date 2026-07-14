JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 42,64 auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -13,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,71 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von -9,60 %/+69,22 % bedeutet.