SPD-Generalsekretär will Erbschaftsteuer-Schlupflöcher schließen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf macht bei der Besteuerung großer Erbschaften Druck. "Wenn es nach uns geht, wollen wir in der zweiten Jahreshälfte darüber reden mit dem Koalitionspartner", sagte er im "Frühstart" von RTL/ntv. Ziel sei es, Schlupflöcher zu schließen, durch die große Vermögen nahezu steuerfrei übertragen werden könnten.

Konkret verwies Klüssendorf auf die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung: Ab einem Erbe von 26 Millionen Euro werde nur noch geprüft, ob der Erbe in der Lage sei, die Steuer zu bezahlen - dabei können bei geschickter Gestaltung große Erbschaften weitgehend steuerfrei bleiben. "Die Leute rechnen sich vorher arm, also zahlen sie keinen Cent Steuern und davon wird viel Gebrauch gemacht", so Klüssendorf. Es könne nicht sein, dass "Milliarden weitergegeben worden sind, ohne einen Cent Steuer zu bezahlen".