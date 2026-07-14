AKTIE IM FOKUS
Vossloh sacken ab - Prognosesenkung 'böse Überraschung'
- Vossloh-Aktien rutschen auf 55,60 Euro Tiefstand
- Kursverlust 8,5 Prozent, SDax Nebenwerte-Verlierer
- Ausblick gesenkt, Umsatz und Ebit unter Konsens
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Senkung der Jahresprognose hat die Vossloh -Aktien am Dienstag einen Kursrutsch auf 55,60 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres eingebrockt. Zuletzt büßten sie noch 8,5 Prozent auf 57 Euro ein, womit der Bahntechnikkonzern zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDax zählte. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Kursrückgang um gut ein Viertel zu Buche, wogegen der Nebenwerte-Index um 5,3 Prozent zugelegt hat.
Den wegen wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten gesenkten Ausblick auf 2026 nannte Lars Vom-Cleff von Deutsche Bank Research eine böse Überraschung. Laut Fabian Piasta von der US-Bank Jefferies liegen die Mittelpunkte der neuen Zielspannen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) drei beziehungsweise acht Prozent unter den Konsensschätzungen.
Dass Vossloh die Belastungen als vorübergehend beziehungsweise einmalig ansieht und seine Erwartungen an das kommende Geschäftsjahr bestätigte, konnte die Anleger nicht milde stimmen. Vom-Cleff räumte immerhin ein, dass die Eckdaten für das erste Halbjahr knapp über seinen Schätzungen lägen. Mehr Aufschluss von der jüngsten Geschäftsentwicklung erwartet er von den vollständigen Zahlen - diese würden am 23. Juli veröffentlicht./gl/niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,01 % und einem Kurs von 56,20 auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -18,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +28,25 %/+50,78 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vossloh - 766710 - DE0007667107
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vossloh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen!
Sehr ruhig im Forum geworden.
Vossloh setzt auf Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten
Feste Absicht zur Übernahme des LiDAR-Spezialisten Cordel Group PLC
6.5.2026 Dividende nach Rekordjahr erhöht
Die Aktionäre stimmten allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu