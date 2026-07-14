JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Nachdem der Ausblick auf das zweite Quartal der chinesischen Prosus-Beteiligung Tencent erstellt und das Kursziel der Aktie angehoben worden sei, habe er nun seine Schätzungen für die niederländische Internet-Beteiligungsgesellschaft entsprechend aktualisiert, schrieb Marcus Diebel am Montag. An dem in Euro lautenden Kursziel für Prosus ändere sich aber nichts./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 38,59EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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