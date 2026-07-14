Milliarden-Deal vor dem Aus? Jetzt greift die Justiz ein

Nach Ansicht der Kläger würde die Fusion den Wettbewerb erheblich einschränken. Das neue Unternehmen würde Filmstudios, Fernsehsender und Streamingdienste unter einem Dach vereinen. Dazu gehören unter anderem CBS, MTV, BET, CNN, TNT sowie die Streamingplattformen Paramount+ und HBO Max.

Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount steht vor einer neuen Hürde. Die Generalstaatsanwälte von zwölf US-Bundesstaaten haben Klage eingereicht und wollen den Zusammenschluss aus kartellrechtlichen Gründen stoppen. Angeführt wird das Verfahren von Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bonta erklärte laut der Pressemitteilung: "Die rechtswidrige Fusion dieser beiden Unterhaltungsgiganten würde zu höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Inhalten für Film und Fernsehen führen und damit den Kinos, den Anbietern von Kabel-Basispaketen und letztendlich den Zuschauern auf jedem Sofa und jedem Kinosessel in den USA schaden."

Auf X schrieb der Generalstaatsanwalt, der Wettbewerb sei das Lebenselixier einer gesunden Wirtschaft. "Ich werde weiter dafür kämpfen, ihn zu schützen."

Today, I announced a lawsuit to block the proposed $110 billion merger between Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery—the largest merger in Hollywood history. If allowed to move forward, this merger would reduce competition, limit creative diversity, and diminish the… pic.twitter.com/OCBjjaZr2S — Rob Bonta (@RobBonta) July 13, 2026

Paramount weist Vorwürfe zurück

Paramount wies die Vorwürfe in einer Pressemitteilung entschieden zurück. Ein Unternehmenssprecher bezeichnete die Klage als "grundlegend fehlerhafte Anwendung des Kartellrechts", die sowohl faktisch als auch rechtlich falsch sei. Das Unternehmen werde die Übernahme "entschlossen verteidigen" und vor Gericht belegen, dass die Klage weder den Wettbewerbsverhältnissen in der Medienbranche noch einer sachgerechten Wettbewerbspolitik entspreche.

Nach Angaben von Paramount würde der Zusammenschluss einen finanziell starken Medienkonzern schaffen, der besser mit Streamingriesen wie Netflix konkurrieren könne. "Einfach ausgedrückt: Jeder Versuch, diese Transaktion zu verhindern, untergräbt genau jene Grundsätze, die das Kartellrecht fördern soll: mehr Wettbewerb, mehr Auswahl für die Verbraucher und mehr Chancen für Kreative und Arbeitnehmer", erklärte der Sprecher.

Zudem warnte Paramount vor den Folgen eines langwierigen Rechtsstreits. Eine Verzögerung schade vor allem Beschäftigten der Unterhaltungsbranche, die bereits unter den Umbrüchen der vergangenen Jahre gelitten hätten. Der Konzern argumentiert außerdem, eine Blockade der Fusion würde vor allem marktführenden Streamingplattformen wie Netflix und großen Technologiekonzernen in die Hände spielen, weil dringend benötigter Wettbewerb verhindert werde.

Hohe Zusatzkosten drohen

Die Generalstaatsanwälte fordern Paramount und Warner auf, den Abschluss der Transaktion bis zum Ende des Gerichtsverfahrens auszusetzen. Andernfalls wollen sie eine einstweilige Verfügung beantragen.

Für Paramount könnte jede Verzögerung teuer werden. Sollte die Übernahme nicht bis zum 30. September abgeschlossen sein, muss das Unternehmen je Quartal zusätzliche 25 Cent je Aktie an die Aktionäre von Warner zahlen. Das entspricht einem Barwert von rund 650 Millionen US-Dollar pro Quartal.

Branche unterstützt Klage

Auch die Writers Guild of America und der Kinobetreiberverband Cinema United begrüßten die Klage. Cinema-United-Chef Michael O'Leary warnte auf X: "Die Folgen einer weiteren Konsolidierung der Filmstudios werden erheblich und nachhaltig sein – nicht nur in Hollywood, sondern auch in den Kleinstädten im ganzen Land, wo lokale Kinos als kulturelle und wirtschaftliche Eckpfeiler für Gemeinden jeder Größe dienen."

"The ramifications of further movie studio consolidation will be significant and lasting, not just in Hollywood, but on Main Streets across this nation where local movie theatres serve as cultural and financial cornerstones for communities of all sizes."

— Michael O'Leary,… — Cinema United (@cinema_united) July 13, 2026

Verfahren läuft trotz früherer Freigaben

Die Aktionäre von Warner hatten der Transaktion bereits im April zugestimmt. Auch die Kartellabteilung des US-Justizministeriums hatte den Deal freigegeben und keine Wettbewerbsverstöße festgestellt. Die Europäische Union prüft die Übernahme jedoch weiterhin. Eine vorläufige Entscheidung wird bis zum 22. Juli erwartet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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