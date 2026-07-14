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    Semperit Holding: Q2 2026 Ergebnis deutlich über Vorjahr, Prognose erhöht

    Trotz geopolitischer Unsicherheiten verzeichnet das Unternehmen eine deutliche Ergebnisdynamik und hebt seine EBITDA-Prognose für 2026 spürbar an.

    Semperit Holding: Q2 2026 Ergebnis deutlich über Vorjahr, Prognose erhöht
    Foto: adobe.stock.com
    • Q2 2026 EBITDA (reported) wird voraussichtlich ca. 40 Mio. EUR erreichen, gegenüber 19,6 Mio. EUR in Q2 2025 und 26,8 Mio. EUR in Q1 2026.
    • Das EBITDA des 1. Halbjahres 2026 wird damit voraussichtlich rund 67 Mio. EUR betragen (1. Halbjahr 2025: 30,7 Mio. EUR).
    • Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 wird auf rund 100 Mio. EUR operatives EBITDA (vor Projektkosten von ca. 5 Mio. EUR) angehoben (bisher ca. 95 Mio. EUR).
    • Es bestehen erhebliche Unsicherheiten mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten, insbesondere potenzielle Auswirkungen auf Rohstoffkosten, globale Konjunktur und Nachfrage in relevanten Märkten.
    • Die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2026 werden am 13. August 2026 veröffentlicht.
    • Diese Meldung ist Insiderinformation gemäß EU-Verordnung 596/2014, Art. 17; Originalinhalt von EQS News; Ansprechpartner: Bettina Schragl.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,28 % im Plus.
    1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,800EUR das entspricht einem Minus von -1,00 % seit der Veröffentlichung.


    Semperit Holding

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    ISIN:AT0000785555WKN:870378
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