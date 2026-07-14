JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Einlizenzierung des Lungenkrebsmedikaments Zegfrovy mache strategisch Sinn für die Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zegfrovy ergänze sich gut mit Tagrisso./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 146,8EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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