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    ROUNDUP

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    VW-Lkw-Holding Traton verdient operativ mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton erzielte bereinigtes Ergebnis 957 Mio Euro
    • Operative Rendite 8,1 Prozent höher als erwartet
    • Ergebnis getrieben vom US-Geschäft International Motors
    ROUNDUP - VW-Lkw-Holding Traton verdient operativ mehr als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugtochter Traton hat beim Gewinn für das abgelaufene Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis habe im zweiten Jahresviertel bei 957 Millionen Euro gelegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die bereinigte operative Rendite habe somit 8,1 Prozent betragen. Beides liege deutlich über der aktuellen Markterwartung. Die Aktie legte am Dienstag um bis zu 3,1 Prozent zu. Zuletzt notierte sie mit 0,6 Prozent im Plus, nachdem sie zuvor leicht ins Minus gedreht war.

    Laut Harry Martin vom US-Analysehaus Bernstein Research liegt das für das zweite Quartal signalisierte operative Ergebnis über den Markterwartungen. Dass der Lkw-Bauer noch nicht an den Jahreszielen gerüttelt habe, könnte bedeuten, dass er auf der Kostenseite mit Gegenwind rechne, der den guten Jahresstart wieder aufzehre.

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    Die Ergebnisentwicklung sei in erster Linie auf das US-Geschäft International Motors (ehemals Navistar) zurückzuführen, teilte der Konzern weiter mit. Dort seien im zweiten Quartal zusätzliche zollbezogene Forderungen verbucht worden, die keinen Einfluss auf den Barmittelzufluß (Cashflow) hätten. Der Netto-Cashflow von Traton Operations - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - habe mit minus 18 Millionen Euro unter den Markterwartungen gelegen.

    Nach Einschätzung von Analyst Hemal Bhundia von der Schweizer Großbank UBS dürfte der Fokus der Anleger im Quartalsbericht auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International liegen. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel.

    Traton will seinen vollständigen Finanzbericht zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr am 23. Juli vorlegen./mne/he/err/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 71,32 auf Tradegate (14. Juli 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,74 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,87 %/+83,22 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der VW Vz: Die 70‑EUR‑Unterstützung wird als wichtig erachtet, ein Unterschreiten gilt als charttechnische Schwäche; einige sehen unter 70 einen günstigen Einstieg, andere erwarten bei Aufsichtsrats‑Einigung Kurse über 80. Zugleich werden fundamentale Risiken diskutiert (100.000 Stellen, fehlende Investitionen, Kostenmanagement) und mögliche Folgen für Profitabilität und Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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