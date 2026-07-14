ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Qiagen auf 'Hold' - Ziel runter auf 40 Euro
- Berenberg senkt Qiagen Kursziel von 50 auf 40 Euro
- Gillis sieht mehr Konkurrenz beim QuantiFERON-Test
- US Life-Science Investitionen zunehmend eingetrübt
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 35,57 auf Tradegate (14. Juli 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +8,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00Euro. Von den letzten 2 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu Qiagen - A41HBE - NL0015002SN0
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Versemmelt hat es letztlich nicht der AR, sondern die Aktionäre, v.a. Hedgefonds, die mit dem Übernahmepreis nicht zufrieden waren.
Wie auch immer, die Indizien, daß tatsächlich im Laufe des Jahres (spätestens im 1.Q 2027) ein Angebot ins Haus flattern könnte mehren sich.
Laut (Noch-)CEO prüft Qiagen prüft sog. strategische Alternativen, was auch ein Verkauf einschließt, und hat dazu zwei Investmentfirmen, nämlich Goldman Sachs und Moelis an Bord geholt.
https://de.investing.com/news/transcripts/qiagen-gibt-ausblick-strategische-prioritaten-und-ceosuche-im-fokus-93CH-3369268
Zumindest ein Berater, Goldman Sachs, hat bei Qiagen auf über 3 % aufgestockt, was für mich bedeutet, daß man die Aussicht auf einen Verkauf mit lukrativer Übernahmeprämie als gut möglich ansieht (oder/und gute Zahlen erwartet).
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/QGEN-N/pressreleases/2635748/goldman-sachs-discloses-3-28-stake-in-qiagen-via-shares-and-derivatives/
Also der Bloombergbericht vom Donnerstag ist nur ein kleiner Baustein. Positiv ist, daß Bloomberg nicht nur nebulös von einem oder mehreren Private-Equity-Firmen spricht, sondern sie konkret benennt.
Key points:
- Some potential bidders are considering an offer of at least $50 per share, the report stated.
- QGEN has a 12-month consensus price target of $44.46, according to data from 15 analysts.
- The company has been exploring strategic options, with CEO Thierry Bernard stating the company was working with Moelis & Co. and Goldman Sachs.
Du hast recht, war mein Fehler.
Am 04.11.25 wurde der Abgang des CEO's verkündet, also kommende Woche sind es bereits 8 Monate. Natürlich kann es so lange dauern oder noch länger und es gibt sicherlich genug Gründe warum es in dem einen oder anderen Fall relativ lang dauert, aber selbst wenn die gute KI 6–9 Monate angibt, nach meiner Erfahrung geht es zumindest in vielen Fällen schneller.