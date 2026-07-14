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    Plötzlich bessere Daten

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    Konjunktur-Hoffnung in Deutschland – aber diese Gefahr bleibt

    Deutschlands Wirtschaft zeigt erste Erholungssignale. Doch neue Iran-Angriffe und steigende Ölpreise bedrohen die zarte Konjunkturwende.

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    Plötzlich bessere Daten - Konjunktur-Hoffnung in Deutschland – aber diese Gefahr bleibt
    Foto: picture alliance / Ipon | Stefan Boness

    Die wirtschaftliche Lage Deutschlands hat sich zur Jahresmitte etwas aufgehellt, nachdem die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten hohen Energiepreise nach einem Rahmenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran nachgelassen haben, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht mit. Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Konflikts bleibt angesichts der neuen Luftangriffe im Iran hoch, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht.

    Deutschlands Konjunktur zeigt erste Stabilisierungssignale, von einem belastbaren Aufschwung kann aber noch keine Rede sein. Zudem könnte die jüngste Eskalation im Iran die etwas freundlichere Einschätzung bereits wieder infrage stellen. Im Mai legte die Produktion im Produzierenden Gewerbe gegenüber April um 0,9 Prozent zu. Die Industrieproduktion stieg um 0,8 Prozent. Auch die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erhöhten sich um 1,9 Prozent, während die Exporte ebenfalls um 0,9 Prozent zulegten. Diese Daten sprechen dafür, dass die deutsche Wirtschaft den Energiepreisschock zunächst besser verkraftet hat als befürchtet. Allerdings lag die Industrieproduktion weiterhin ein Prozent unter dem Vorjahresniveau.

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    Auch der Preisdruck hat nachgelassen. Die Inflationsrate sank von 2,6 Prozent im Mai auf 2,3 Prozent im Juni. Energie war im Juni noch 3,4 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Im Mai hatte der Anstieg noch 6,6 Prozent und im April sogar 10,1 Prozent betragen. Ein Teil der Entlastung ging allerdings auf die bis Ende Juni befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zurück. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni leicht von revidiert 85,0 auf 85,6 Punkte. Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussichten etwas weniger pessimistisch.

    Deutlicher war die Erholung bei den Finanzmarktexperten: Der ZEW-Erwartungsindex sprang im Juni von minus 10,2 auf plus 10,5 Punkte. Der Indikator für die aktuelle Lage verschlechterte sich dagegen auf minus 81 Punkte. Das zeigt: Die Hoffnung auf eine Entspannung war deutlich größer als die tatsächliche wirtschaftliche Verbesserung. Das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen hatte die Erwartung geweckt, dass die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet und die Energieversorgung normalisiert werden könnte. Der Internationale Währungsfonds warnte jedoch bereits Ende Juni, dass die Rückkehr normaler Energiepreise und Handelsströme Zeit benötigen werde. Im Mai hatte Rohöl wegen der Blockade noch zeitweise mehr als 100 US-Dollar je Barrel gekostet.

    Diese vorsichtige Entspannung wurde inzwischen teilweise wieder zurückgedreht. Nach neuen amerikanischen Angriffen, iranischen Gegenschlägen und erneuten Risiken für die Schifffahrt stieg Brent-Rohöl am 14. Juli 2026 auf rund 85 US-Dollar je Barrel. Besonders Reise- und Fluggesellschaften gerieten an Europas Börsen unter Druck. Die Bundesregierung erwartet für 2026 bislang nur 0,5 Prozent Wachstum. Vor dem Iran-Krieg waren noch ein Prozent prognostiziert worden. Gleichzeitig wurde die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent angehoben. Das ifo Institut ist etwas optimistischer und erwartet 0,8 Prozent Wachstum, rechnet aber infolge der höheren Energieimportpreise mit einem Kaufkraftverlust von insgesamt rund 34 Milliarden Euro in den Jahren 2026 und 2027.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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