🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Ethikfrage offen

    1017 Aufrufe 1017 1 Kommentar 1 Kommentar

    Trump drängt auf den Clarity Act – doch seine Krypto-Gewinne werfen Fragen auf

    Steht der Clarity Act auf der Kippe? Demokraten fordern nach Trumps Krypto-Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar Ethikregeln für den Gesetzentwurf.

    Für Sie zusammengefasst
    Ethikfrage offen - Trump drängt auf den Clarity Act – doch seine Krypto-Gewinne werfen Fragen auf
    Foto: Dall-E

    US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf den Senat, den Clarity Act noch in diesem Monat zu verabschieden. Während das Weiße Haus das Gesetz als entscheidenden Schritt zur Sicherung der amerikanischen Führungsrolle im Bereich digitaler Vermögenswerte und Künstlicher Intelligenz darstellt, werfen Demokraten dem Präsidenten vor, unmittelbar von der Gesetzgebung profitieren zu können.

    Trump macht Druck – und warnt vor China

    Nach der Rückkehr des Kongresses aus der Feiertagspause zum Unabhängigkeitstag drängt die Regierung auf eine schnelle Abstimmung. Der Senat verfügt nur über wenige Sitzungswochen, bevor die Sommerpause beginnt.

    Trump selbst forderte den Senat am Montag in einem Beitrag auf Truth Social auf, den Clarity Act zu verabschieden. Dabei verwies er auf den verstorbenen Senator Lindsey Graham, den Trump als Unterstützer des Gesetzes würdigte, und verband die Verabschiedung des Clarity Acts mit dem geopolitischen Wettbewerb gegen China.

    Nach Ansicht des Präsidenten dürften die USA weder bei Kryptowährungen noch bei Künstlicher Intelligenz ihre technologische Führungsrolle verlieren.

    Auch Patrick Witt, der wichtigste Krypto-Berater des Weißen Hauses, sprach sich für eine rasche Verabschiedung aus. Es sei bereits enorm viel Arbeit in das Gesetz geflossen, weitere Verzögerungen könne sich die USA nicht leisten.

     

    Clarity Act soll erstmals bundesweite Krypto-Regeln schaffen

    Der Clarity Act gilt als eines der bedeutendsten Krypto-Gesetze der vergangenen Jahre. Ziel ist es, erstmals einen umfassenden regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte auf Bundesebene zu schaffen.

    Das Repräsentantenhaus hatte bereits eine eigene Version verabschiedet. Mehrere Senatsausschüsse haben ihre Fassungen ebenfalls gebilligt. Eine überarbeitete Version des Gesetzestextes wird in den kommenden Tagen erwartet und könnte noch vor der Sommerpause im gesamten Senat zur Abstimmung stehen.

    Streitpunkt: Darf Trump an seiner eigenen Regulierung verdienen?

    Die größte Hürde bleibt inzwischen nicht mehr die Marktregulierung selbst, sondern die Frage möglicher Interessenkonflikte. Seit Monaten verhandeln Republikaner und Demokraten darüber, ob der Clarity Act strenge Ethikvorschriften enthalten soll. Diese würden Präsidenten, Vizepräsidenten, Kongressmitgliedern sowie weiteren hochrangigen Regierungsvertretern untersagen, während ihrer Amtszeit finanziell von Kryptowährungen oder Krypto-Unternehmen zu profitieren.

    Nach Informationen aus den laufenden Verhandlungen enthält der aktuelle Gesetzesentwurf jedoch keine entsprechenden Ethikbestimmungen.

    Genau dieser Punkt sorgt nun für massiven Widerstand innerhalb der Demokratischen Partei. Vor allem weil die jüngste Finanzoffenlegung von Präsident Donald Trump zeigt, dass er im Jahr 2025 rund 1,4 Milliarden US-Dollar mit Krypto-Investments und damit verbundenen Geschäften verdient haben soll.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 62.633USD auf CryptoCompare Index (14. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ethikfrage offen Trump drängt auf den Clarity Act – doch seine Krypto-Gewinne werfen Fragen auf Steht der Clarity Act auf der Kippe? Demokraten fordern nach Trumps Krypto-Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar Ethikregeln für den Gesetzentwurf.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     