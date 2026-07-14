Trump drängt auf den Clarity Act – doch seine Krypto-Gewinne werfen Fragen auf

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf den Senat, den Clarity Act noch in diesem Monat zu verabschieden. Während das Weiße Haus das Gesetz als entscheidenden Schritt zur Sicherung der amerikanischen Führungsrolle im Bereich digitaler Vermögenswerte und Künstlicher Intelligenz darstellt, werfen Demokraten dem Präsidenten vor, unmittelbar von der Gesetzgebung profitieren zu können.

Nach der Rückkehr des Kongresses aus der Feiertagspause zum Unabhängigkeitstag drängt die Regierung auf eine schnelle Abstimmung. Der Senat verfügt nur über wenige Sitzungswochen, bevor die Sommerpause beginnt.

Trump selbst forderte den Senat am Montag in einem Beitrag auf Truth Social auf, den Clarity Act zu verabschieden. Dabei verwies er auf den verstorbenen Senator Lindsey Graham, den Trump als Unterstützer des Gesetzes würdigte, und verband die Verabschiedung des Clarity Acts mit dem geopolitischen Wettbewerb gegen China.

Nach Ansicht des Präsidenten dürften die USA weder bei Kryptowährungen noch bei Künstlicher Intelligenz ihre technologische Führungsrolle verlieren.

Auch Patrick Witt, der wichtigste Krypto-Berater des Weißen Hauses, sprach sich für eine rasche Verabschiedung aus. Es sei bereits enorm viel Arbeit in das Gesetz geflossen, weitere Verzögerungen könne sich die USA nicht leisten.

Clarity Act soll erstmals bundesweite Krypto-Regeln schaffen

Der Clarity Act gilt als eines der bedeutendsten Krypto-Gesetze der vergangenen Jahre. Ziel ist es, erstmals einen umfassenden regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte auf Bundesebene zu schaffen.

Das Repräsentantenhaus hatte bereits eine eigene Version verabschiedet. Mehrere Senatsausschüsse haben ihre Fassungen ebenfalls gebilligt. Eine überarbeitete Version des Gesetzestextes wird in den kommenden Tagen erwartet und könnte noch vor der Sommerpause im gesamten Senat zur Abstimmung stehen.

Streitpunkt: Darf Trump an seiner eigenen Regulierung verdienen?

Die größte Hürde bleibt inzwischen nicht mehr die Marktregulierung selbst, sondern die Frage möglicher Interessenkonflikte. Seit Monaten verhandeln Republikaner und Demokraten darüber, ob der Clarity Act strenge Ethikvorschriften enthalten soll. Diese würden Präsidenten, Vizepräsidenten, Kongressmitgliedern sowie weiteren hochrangigen Regierungsvertretern untersagen, während ihrer Amtszeit finanziell von Kryptowährungen oder Krypto-Unternehmen zu profitieren.

Nach Informationen aus den laufenden Verhandlungen enthält der aktuelle Gesetzesentwurf jedoch keine entsprechenden Ethikbestimmungen.

Genau dieser Punkt sorgt nun für massiven Widerstand innerhalb der Demokratischen Partei. Vor allem weil die jüngste Finanzoffenlegung von Präsident Donald Trump zeigt, dass er im Jahr 2025 rund 1,4 Milliarden US-Dollar mit Krypto-Investments und damit verbundenen Geschäften verdient haben soll.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

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