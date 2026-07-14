DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen von 7 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte angesichts von Absatzwachstum und Kostensenkungen, trotz eines ungünstigeren Produktmixes sowie Preisdrucks in Europa, Ergebnisse im Rahmen der Konzernziele erreicht haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zugleich sieht Laskawi aber auch Risiken durch den Abbau von Lagerbeständen in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 4,89EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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