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    Massives Ressourcenpotenzial

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    Trillion Energy: Buy-Rating und 0,60 CAD Kursziel dank massivem Öl-Potenzial

    Trillion Energy erhält eine Kaufempfehlung von Argentum Research. Das M47-Ölprojekt in der Türkei überzeugt mit großem Ressourcenpotenzial, attraktiver Bewertung und mehreren Kurskatalysatoren bis 2027

    Massives Ressourcenpotenzial - Trillion Energy: Buy-Rating und 0,60 CAD Kursziel dank massivem Öl-Potenzial

    Trillion Energy International (WKN A42AR9 / CSE TCF) rückt mit seinem M47-Projekt im Südosten der Türkei in den Fokus der Analysten von Argentum Research. Mit einer Kaufempfehlung („Buy“) und einem Kursziel von 0,60 CAD startet die Coverage für das vielversprechende Öl-Explorationsprojekt. Das besondere Interesse der Experten weckt die geografische Lage: M47 befindet sich in einer Region, die durch jüngste Mega-Funde und eine hohe laufende Produktion geologisch massiv aufgewertet wurde.

    Geologischer Hotspot und massives Ressourcenpotenzial

    Das M47-Projekt liegt lediglich zwölf Kilometer vom Sehit-Aybuke-Yalcin-Feld entfernt, das mit rund einer Milliarde Barrel „Original Oil in Place“ und einer aktuellen Tagesproduktion von über 80.000 Barrel Öläquivalent glänzt. Auch in der angrenzenden Cudi-Gabar-Provinz wurden zuletzt durch den staatlichen Ölkonzern TPAO mehrere neue Vorkommen bestätigt. Die M47-Konzession profitiert von diesem regionalen Öltrend im südöstlichen Ausläufer des Zagros-Beckens und weist entlang einer weitreichenden Streichlänge vielversprechende Strukturen auf.

    Bereits die Leichtölentdeckung „North Lead“ im Jahr 2025 lieferte hohe Ölsättigungen und eine ausgeprägte Bruchporosität in den anvisierten Karbonatschichten. Derzeit forciert Trillion Energy kurzfristige Produktionstests und die Erschließung dieses Feldes. Dass erhebliches Potenzial vorhanden ist, untermauert der Chapman-Bericht vom April 2026, der dem Unternehmen bereits 27,6 Millionen Barrel an bedingten 2C-Ressourcen (netto) zuschreibt und weiteres Explorationspotenzial im Block bescheinigt.

    Attraktive Bewertung und anstehende Kurskatalysatoren

    Die ökonomischen Perspektiven fallen angesichts dieser Ausgangslage äußerst robust aus. Unter der Annahme eines langfristigen Ölpreises von 70 US-Dollar je Barrel taxieren die Analysten den Barwert (Nachsteuer-NPV12%) allein für die Entwicklung von North Lead auf 251 Millionen US-Dollar netto, bei einer beeindruckenden internen Verzinsung (IRR) von 188 Prozent. Das ausgegebene Kursziel von 0,60 CAD je Aktie basiert auf einem konservativen 0,6-fachen Multiplikator auf den Nettoinventarwert – ein deutlicher Bewertungsabschlag gegenüber der Peer-Group, die im Schnitt mit dem 0,7-fachen NAV gehandelt wird.

    Zusätzlichen Rückenwind erhält das Unternehmen durch ein investorenfreundliches Umfeld: Die türkische Regierung stuft die heimische Energiesicherheit als Priorität ein und bietet Kohlenwasserstonprojekten trotz politischer Polarisierung im Land einen erfreulich stabilen regulatorischen Rahmen.

    Für Anleger verspricht das laufende Jahr zudem hohe Spannung. Mit der South-Lead- Explorationsbohrung im November 2026 und der C-3-Entwicklungsbohrung im Januar des Folgejahres stehen entscheidende operative Katalysatoren an. Diese Arbeiten sollen die North-Lead-Entdeckung nicht nur zügig an die Produktion heranführen, sondern das Ressourcenpotenzial der umliegenden Strukturen weiter aufzeigen.

    Den vollständigen Research Report auf Englisch finden Sie unter:

    https://argentumresearch.com/research

     

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    Massives Ressourcenpotenzial Trillion Energy: Buy-Rating und 0,60 CAD Kursziel dank massivem Öl-Potenzial Trillion Energy rückt mit seinem M47-Ölprojekt in der Türkei in den Fokus von Argentum Research. Die Analysten starten die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 0,60 CAD. Ausschlaggebend sind die aussichtsreiche Lage nahe bedeutender Ölfunde, ein Ressourcenpotenzial von 27,6 Mio. Barrel (2C netto) sowie mehrere operative Meilensteine, die in den kommenden Monaten als Kurstreiber dienen könnten.
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