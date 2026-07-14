Google unter Verdacht: Warum die Schweiz jetzt Android ins Visier nimmt

Das Sekretariat der Schweizer Wettbewerbskommission hat lediglich eine Vorabklärung eröffnet. Es läuft also noch keine formelle kartellrechtliche Untersuchung gegen Alphabet und es gibt bislang weder eine Sanktion noch eine Anordnung, den Auswahlbildschirm sofort wieder einzuführen. Die Behörde prüft zunächst, ob genügend Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung nach dem Schweizer Kartellgesetz vorliegen. Der sogenannte Choice Screen erschien bislang bei der ersten Einrichtung eines neuen Android-Geräts. Nutzer konnten dort eine Suchmaschine als Standard auswählen. Google hatte diesen Bildschirm zum 1. November 2021 auch in der Schweiz eingeführt, ihn dort nach Angaben der WEKO inzwischen aber wieder entfernt. Im Europäischen Wirtschaftsraum bleibt die Funktion aktiv.

Alphabets Google sieht sich in der Schweiz einer vorläufigen kartellrechtlichen Untersuchung wegen der Entfernung seiner Auswahlbildschirmfunktion auf Android-Mobilgeräten gegenüber, teilte das Schweizer Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) am Dienstag mit. Die fehlende Option zwingt Schweizer Nutzer bei der Ersteinrichtung ihrer Geräte dazu, die hauseigene Suchmaschine des Technologieunternehmens als Standardeinstellung zu verwenden, obwohl die Option im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterhin aktiv ist, so die Regulierungsbehörde. Das Fehlen dieser Option könnte die Marktpräsenz konkurrierender Suchmaschinen einschränken und der Suchmaschine von Google einen Vorteil verschaffen, hieß es weiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ohne diesen Bildschirm wird Google Search bei der Einrichtung zunächst als Standardsuchmaschine gesetzt. Das bedeutet allerdings nicht, dass alternative Anbieter technisch komplett blockiert wären: Nutzer können später beispielsweise in Chrome eine andere Suchmaschine einstellen oder eine Such-App samt Widget installieren. Die WEKO stört sich vor allem daran, dass diese Wahl nicht mehr aktiv und gut sichtbar bei der Ersteinrichtung angeboten wird.

Die Behörde argumentiert, dass viele Nutzer voreingestellte Dienste schlicht beibehalten. Konkurrenten wie Bing, DuckDuckGo, Ecosia oder andere Suchanbieter verlieren dadurch möglicherweise Sichtbarkeit und müssen erheblich mehr Geld für Werbung und Nutzergewinnung ausgeben. Die WEKO sieht deshalb das Risiko höherer Markteintrittsbarrieren und einer weiteren Festigung der Google-Position. Google kommt laut den von Reuters zitierten Statcounter-Daten in der Schweiz derzeit auf rund 82 Prozent des Suchmaschinenmarktes.

Die WEKO kritisiert zudem eine mögliche Ungleichbehandlung der Schweizer Nutzer gegenüber Nutzern im Europäischen Wirtschaftsraum. Die Schweiz gehört zwar nicht zum EWR und unterliegt auch nicht unmittelbar dem europäischen Digital Markets Act. Die Wettbewerbshüter halten die Marktbedingungen aber offenbar für ausreichend vergleichbar, um Googles unterschiedliche Behandlung zu hinterfragen.

Das Verfahren startet nur knapp zwei Wochen, nachdem der Europäische Gerichtshof Googles Niederlage im langjährigen Android-Kartellverfahren bestätigt hat. Dabei ging es um Praktiken, mit denen Google seine Suche und den Chrome-Browser an Android und den Play Store gekoppelt und Wettbewerber benachteiligt hatte. Die ursprünglich 2018 verhängte Strafe war später auf rund 4,1 Milliarden Euro reduziert worden und wurde am 2. Juli 2026 letztinstanzlich bestätigt. Dieser EU-Fall ist nicht identisch mit der neuen Schweizer Vorabklärung. Er liefert der WEKO aber einen relevanten rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergrund: Die Bedeutung von Voreinstellungen und vorinstallierten Google-Diensten für den Suchmaschinenwettbewerb wurde dort bereits ausführlich untersucht.

Die WEKO wird voraussichtlich Informationen von Google und möglicherweise von konkurrierenden Suchmaschinen, Geräteherstellern und Mobilfunkanbietern einholen. Findet das Sekretariat konkrete Hinweise auf einen Wettbewerbsverstoß, kann daraus eine formelle Untersuchung entstehen. Denkbar wären dann die Wiedereinführung des Choice Screens oder andere Verhaltensauflagen. Ob es überhaupt so weit kommt, ist derzeit offen. Google hat die Untersuchung bestätigt, will mit der Schweizer Behörde vollständig kooperieren und hat bislang keine ausführliche öffentliche Begründung dafür geliefert, warum der Auswahlbildschirm ausgerechnet in der Schweiz entfernt wurde.

Für Alphabet ist die unmittelbare finanzielle Bedeutung zunächst gering. Börsenrelevant wird der Fall vor allem dann, wenn die Schweiz ein Verfahren eröffnet und dabei grundsätzliche Vorgaben für Voreinstellungen auf Android oder sogar auf weiteren mobilen Geräten entwickelt. Die WEKO deutet ausdrücklich an, dass ihre Erkenntnisse auch für andere Dienste und Betriebssysteme interessant sein könnten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 307,4EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!