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    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) ernennt früheren Direktor und Professor der Militärakademie der Vereinigten Staaten zum Berater des Board of Directors

    Antimony Resources Corp. (ATMY) (ATMYF) (K8J0) ernennt früheren Direktor und Professor der Militärakademie der Vereinigten Staaten zum Berater des Board of Directors
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    Vancouver, Kanada – 14. Juli 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr John M. Melkon zum Berater des Boards berufen wurde.

     

    Herr John Melkon ist seit 2012 ein Direktor und Assistant Professor an der Militärakademie der Vereinigten Staaten (United States Military Academy) und wurde vor kurzem mit dem Aufbau und der Leitung eines Konsortiums für kritische Mineralien (Critical Minerals Consortium) betraut. In dieser Funktion ist er für die Koordination, Planung und Umsetzung der strategischen Vision und Mission zur Ausbildung von Dozenten, Kadetten und der Community of Practice verantwortlich. Er unterrichtet außerdem in Seminaren über die Geographie Subsahara-Afrikas und die Geographie des Nahen Ostens und Nordafrikas. Er ist Co-Chair im bilateralen Verteidigungsausschuss (Bilateral Defense Committee) zwischen den Vereinigten Staaten und Südafrika, Co-Autor eines Kapitels im Lehrbuch „Effective Civil-Military Interaction in Peace Operations“ und war Teilnehmer an Podiumsdiskussionen an der Princeton University, bei USAFRICOM, in der Library of Congress und am US Naval War College. Davor war er als Lehrbeauftragter am Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen tätig für den Kurs „Countering Transnational Organized Crime“ (Bekämpfung der transnationalen organisierten Kriminalität). Zurzeit ist Herr Melkon Mitglied im Board der George Bush School of Government and Public Service und im Board der Alumni and Friends of Princeton ROTC sowie Mitglied der Gründungsgruppe der Princeton Veterans Association.

     

    Vor seinem Dienst beim Center for the Study of Civil-Military Operations (CSCMO) war er von 2009 bis 2012 als Senior Operations Advisor der United States Army Africa in Vicenza/Italien tätig. Er verantwortete die strategische Verbindung zu anderen Behörden und multinationalen Partnern und beriet das Kommando in wichtigen operativen Planungsfragen. Während dieser Zeit nahm er an der OPERATION ODYSSEY DAWN teil. Von 2006 bis 2009 war er außerdem als Strategic Operations Officer im US-Verteidigungsministerium tätig und wirkte an der OPERATION ENDURING FREEDOM mit. Bevor er wieder in den öffentlichen Dienst eintrat, arbeitete Herr Melkon als International Banking Associate bei Credit Suisse First Boston in Frankfurt am Main (Deutschland). Vor seiner zivilen Laufbahn war er Army Special Forces Officer (Offizier der US-Spezialkräfte) und diente über dreizehn Jahre lang auf fünf Kontinenten und in Dutzenden von Ländern, bevor er in den Ruhestand trat.

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