GOLDMAN SACHS stuft IAG Pence auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 450 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Für die IAG ist er mit Blick auf 2027 optimistischer als der Konzern. Die Aussichten für die Transatlantikrouten ab London Heathrow blieben im zweiten Halbjahr gut./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 5,224EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,3

Kursziel alt: 4,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

