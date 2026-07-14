Iranische Medien melden erneut Explosionen im Süden
Für Sie zusammengefasst
- Fünf Detonationen im Westen von Bandar Abbas gemeldet
- Buschehr kurz darauf unter Beschuss geraten gemeldet
- Vier Ortsteile in Buschehr als Angriffsziele angegeben
Foto: Jan Woitas - dpa
TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Medien haben erneut Explosionen an der Südküste gemeldet. Der staatliche Rundfunk berichtete über fünf Detonationen im Westen der Hafenstadt Bandar Abbas. Kurz darauf sei die Stadt Buschehr unter Beschuss geraten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Vier Ortsteile seien Ziel von Angriffen gewesen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf den Vizegouverneur der gleichnamigen Provinz. Über Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Details./arb/DP/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ShamrockJoe schrieb 10.07.26, 15:20
mitdiskutieren »
Wer massiv abhängig ist von Energierohstoffen von sonstwoher, hat die A-Karte. China arbeitet da schon lange klug draufhin, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das Problem ist bei Gas genauso da wie bei Öl. Heizöl kann man wenigstens mit entsprechendem Heizöltank bevorraten. Anstelle von Gas macht es deutlich mehr Sinn, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Unsere Kohlevorräte reichen locker, egal wie lange sich die Energiewende noch hinzögern mag. Bei weitgereistem LNG zieht nichtmal mehr das Argument von etwas weniger Treibhausgas-Ausstoß und die Gas-Verstromung ist viel zu teuer.
Für die optimale über den Tag verteilte Nutzung von Erneuerbaren im Sommer sind ohnehin Batteriespeicher die kosteneffiziente Lösung. Diese sind eh nötig und können dann genauso dafür verwendet werden über Dunkelflauten die Verbrauchskurve auf nicht schnell regelbare Kohlekraftwerke hin zu glätten. Die Argumente für noch mehr Gaskraftwerke sind durch die massiv gefallen Kosten für Batteriegroßspeicher ziemlich dünn geworden.
Kappaklausi schrieb 10.07.26, 10:22
Habe Longs erstmal geschlossen, der Öl Markt scheint entfernt von der Realität zu sein. Der Iran befördert so viel Öl wie es nur geht aus der SvH. Um maximal lange eine US Blockade aushalten zu können. Meine Meinung. Die Straße wird früher oder später geschlossen, inoffiziell ist diese geschlossen siehe Ship GPS Tracker. Massive Summen in Short Positionen erscheinen mir sehr dubios und suspekt. Longs waren in WTI investiert. Der Crack Spread untermauert einen hohen Öl Preis. Barrel Diesel Endprodukt kostet 140 Dollar aber das Rohöl Produkt kostet 70 Dollar? Raffinerien machen unglaublich viel Geld damit. Oder wissen die großen Raffinerien etwas? Zu dem wenn das Produkt günstig ist aber im Verkauf eine Marge von 100% einbringt, dann kaufe ich das Produkt (Rohöl) in Mengen. Ergo Öl steigt.mitdiskutieren »
Richard_Wagner schrieb 08.07.26, 21:00
mitdiskutieren »
Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..
1) Russland wird für lange Zeit vom Rohölexport abgeschnitten sei da die Ukraine, neben Raffenrien, auch Exportinfrastruktur
erfolgreich angegriffen wird (Tanker, Ölterminal, Verteilerstation).
2) Der Iran wird die Straße weiterhin als Druckmittel benutzen und sicherlich länger diese sperren da DT wohl wieder
spontan Angriffe angeordnet hatt.
3) Seit der Öffnung der Straße von Hormus nur Schiffe Richtung Ausgang bewegt haben (iranische und freundlich gesinnte
Nationen ausgenommen)
4) Wahrscheinlich die USA die Notreserven der Armee freigeben werden (oder auch nicht).
Ich schätze die Dauer, unter der Voraussetzungen das keine Notvorräte der Armee freigegeben werden, con ca. 40 Tagen bis wirklich
die Lager der Raffenerien leer sind oder knapp werden.
Da die Ukraine zwischenzeitlich Angriffe bis zu 2500 km hinter die Front unternimmt gehe ich davon aus das noch mehr
(oder noch stärker zerstört werden) Energieinfrastruktur in Russland warm stillgelegt wird.
Bis überhaupt Russland wieder als Erzeuger auf den Markt kommt werden wohl Jahre vergehen, zumal sich auch die wirtschaftlichen
Tragfähigkeit in Frage gestellt wird.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen