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    Iranische Medien melden erneut Explosionen im Süden

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Detonationen im Westen von Bandar Abbas gemeldet
    • Buschehr kurz darauf unter Beschuss geraten gemeldet
    • Vier Ortsteile in Buschehr als Angriffsziele angegeben
    ROUNDUP - Iranische Medien melden erneut Explosionen im Süden
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Medien haben erneut Explosionen an der Südküste gemeldet. Der staatliche Rundfunk berichtete über fünf Detonationen im Westen der Hafenstadt Bandar Abbas. Kurz darauf sei die Stadt Buschehr unter Beschuss geraten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Vier Ortsteile seien Ziel von Angriffen gewesen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf den Vizegouverneur der gleichnamigen Provinz. Über Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Details.

    Auch weiter im Südwesten des Landes wurden am frühen Nachmittag (Ortszeit) Angriffe gemeldet. Feindliche Geschosse seien unter anderem in den Städten Abadan, Mahschahr und Bandar Imam Chomeini eingeschlagen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Isna. Dass die Angriffe inzwischen auch bei Tageslicht erfolgen und nicht mehr wie jüngst nur in der Nacht, deutet auf eine neue Eskalationsstufe hin./arb/DP/mis






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