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    Trillion Energy

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    „Buy“-Rating und 0,60 CAD Kursziel dank massivem Öl-Potenzial in der Türkei

    Trillion Energy International (WKN A42AR9 / CSE TCF) rückt mit seinem M47-Projekt im Südosten der Türkei in den Fokus der Analysten von Argentum Research. Mit einer Kaufempfehlung („Buy“) und einem Kursziel von 0,60 CAD startet die Coverage für das vielversprechende Öl-Explorationsprojekt. Das besondere Interesse der Experten weckt die geografische Lage: M47 befindet sich in einer Region, die durch jüngste Mega-Funde und eine hohe laufende Produktion geologisch massiv aufgewertet wurde.

     

    Geologischer Hotspot und massives Ressourcenpotenzial

     

    Das M47-Projekt liegt lediglich zwölf Kilometer vom Sehit-Aybuke-Yalcin-Feld entfernt, das mit rund einer Milliarde Barrel „Original Oil in Place“ und einer aktuellen Tagesproduktion von über 80.000 Barrel Öläquivalent glänzt. Auch in der angrenzenden Cudi-Gabar-Provinz wurden zuletzt durch den staatlichen Ölkonzern TPAO mehrere neue Vorkommen bestätigt. Die M47-Konzession profitiert von diesem regionalen Öltrend im südöstlichen Ausläufer des Zagros-Beckens und weist entlang einer weitreichenden Streichlänge vielversprechende Strukturen auf.

     

    Bereits die Leichtölentdeckung „North Lead“ im Jahr 2025 lieferte hohe Ölsättigungen und eine ausgeprägte Bruchporosität in den anvisierten Karbonatschichten. Derzeit forciert Trillion Energy kurzfristige Produktionstests und die Erschließung dieses Feldes. Dass erhebliches Potenzial vorhanden ist, untermauert der Chapman-Bericht vom April 2026, der dem Unternehmen bereits 27,6 Millionen Barrel an bedingten 2C-Ressourcen (netto) zuschreibt und weiteres Explorationspotenzial im Block bescheinigt.

     

    Attraktive Bewertung und anstehende Kurskatalysatoren

     

    Die ökonomischen Perspektiven fallen angesichts dieser Ausgangslage äußerst robust aus. Unter der Annahme eines langfristigen Ölpreises von 70 US-Dollar je Barrel taxieren die Analysten den Barwert (Nachsteuer-NPV12%) allein für die Entwicklung von North Lead auf 251 Millionen US-Dollar netto, bei einer beeindruckenden internen Verzinsung (IRR) von 188 Prozent. Das ausgegebene Kursziel von 0,60 CAD je Aktie basiert auf einem konservativen 0,6-fachen Multiplikator auf den Nettoinventarwert – ein deutlicher Bewertungsabschlag gegenüber der Peer-Group, die im Schnitt mit dem 0,7-fachen NAV gehandelt wird.

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