Vossloh Aktienkurs sinkt weiter - 14.07.2026

Mit einer Performance von -8,06 % musste die Vossloh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Vossloh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,06 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Vossloh ist ein Spezialist für Bahninfrastruktur mit Fokus auf Schienen, Weichen, Befestigungssysteme und Instandhaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Schienenverkehrsmarkt. Wichtige Wettbewerber sind z.B. Voestalpine, Progress Rail, Pandrol und Schwihag. Stärken sind Systemkompetenz entlang des Gleislebenszyklus, hohe Sicherheitsstandards und technologische Spezialisierung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vossloh, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -24,95 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Vossloh Aktie damit um -18,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,72 % verloren.

Während Vossloh deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,73 %. Damit gehört Vossloh heute zu den auffälligeren Werten.

Vossloh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,29 % 1 Monat -13,92 % 3 Monate -24,95 % 1 Jahr -37,42 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Stand: 14.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +0,56 %. Knorr-Bremse notiert im Minus, mit -0,59 %. Siemens legt um +0,59 % zu

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Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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