BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne zum zweiten Quartal gehe es vor allem um die Frage, ob gesunde Ergebnisse ausreichten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, schrieb Vlad Sergievskii am Montag in seinem Ausblick./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT
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Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 101,6EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 90
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