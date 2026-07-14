BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne zum zweiten Quartal gehe es vor allem um die Frage, ob gesunde Ergebnisse ausreichten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, schrieb Vlad Sergievskii am Montag in seinem Ausblick./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 101,6EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

