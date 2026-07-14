UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 29,50 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom rechnet mit einer zweistelligen Gewinnsteigerung, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen Ende Juli schrieb. Er sieht starke Zinseinkünfte und Gebühreneinnahmen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,40EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,50

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar