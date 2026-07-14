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    Fed-Angst verliert an Wucht

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    US-Inflation fällt stärker als erwartet – jetzt riecht es nach Rallye!

    Die US-Verbraucherpreise sind im Juni um 0,4 Prozent gesunken, erwartet waren nur minus 0,1 Prozent. US-Aktien steigen, Renditen fallen – nur der Ölpreis bleibt das Risiko.

    Fed-Angst verliert an Wucht - US-Inflation fällt stärker als erwartet – jetzt riecht es nach Rallye!
    Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael Nagle

    Die US-Inflation hat die Wall Street am Dienstag spürbar entlastet. Der Verbraucherpreisindex fiel im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, während Ökonomen nur mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet hatten. Im Jahresvergleich lag die Teuerung bei 3,5 Prozent und damit deutlich unter der Prognose von 3,8 Prozent sowie unter dem Mai-Wert von 4,2 Prozent. Noch wichtiger für die US-Notenbank Fed: Auch die Kerninflation fiel schwächer aus als erwartet. Ohne Lebensmittel und Energie blieb der Index zum Vormonat unverändert; erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent. Auf Jahressicht sank die Kernrate auf 2,6 Prozent nach 2,9 Prozent im Mai.

    Für die Märkte war das ein klares Signal der Entspannung. S&P-500-Futures legten zu, Nasdaq-100-Futures stiegen noch stärker, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um sieben Basispunkte auf 4,55 Prozent fielen. Auch der US-Dollar gab nach. Der Rückgang der Verbraucherpreise wurde vor allem von niedrigeren Energiekosten getrieben: Der Energieindex sank im Juni um 5,7 Prozent, nachdem er in den drei Monaten zuvor kräftig gestiegen war. Zusätzlich drückten unter anderem Kfz-Versicherungen, Kommunikation, Bekleidung, medizinische Versorgung sowie Gebrauchtwagen und -lastwagen auf die Kernwerte.

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    Trotzdem ist die Entwarnung nicht risikofrei. Der Ölpreis ist seit der Wiederaufnahme der Angriffe im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder deutlich gestiegen. US-Rohöl überschritt die Marke von 80 US-Dollar, während der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zurückging. Damit könnte ein Teil der aktuellen Inflationsentlastung bei Energie schnell wieder infrage stehen. Für Anleger zählt deshalb nun, ob der Juni-Bericht eine echte Trendwende signalisiert oder nur eine Momentaufnahme nach niedrigeren Benzinpreisen war.

    Der Blick richtet sich jetzt auf Fed-Chef Kevin Warsh, der am Dienstag vor dem Kongress auftritt. In seinen vorbereiteten Aussagen betonte er, die Fed müsse "die Geldpolitik richtig gestalten" und die hohe Inflation bekämpfen. Zugleich verwies er auf die robuste US-Wirtschaft und den starken Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz. Für die Wall Street entsteht damit ein gemischtes Bild: Die Inflationsdaten nehmen kurzfristig Druck aus dem Markt, doch Öl, Fed-Rhetorik und die weitere Preisentwicklung bleiben entscheidend.

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    Parallel startet die Berichtssaison mit soliden Zahlen der Großbanken. Chiphersteller legten zu, während Softwarewerte nach enttäuschenden IBM-Zahlen unter Druck gerieten. Für den Gesamtmarkt bleibt die Gewinnstory stark: Die Gewinne der S&P-500-Unternehmen sollen im zweiten Quartal laut Bloomberg Intelligence um 23 Prozent steigen. Die kühleren Inflationsdaten liefern dafür Rückenwind – aber nur, solange der neue Ölpreisschub die Fed nicht wieder nervös macht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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