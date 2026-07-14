U.S. Polo Assn. kehrt als offizieller Bekleidungs- und Teamsponsor zum DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 zurück

Die globale Marke unterstützt die philanthropische Polo-Veranstaltung des Prinzen von Wales, bei der über 1 Million £ gesammelt wurden

WEST PALM BEACH, FL und WINDSOR, Vereinigtes Königreich / ACCESS Newswire / 14. Juli 2026 / U.S. Polo Assn, die globale Sportmarke, kehrte in Zusammenarbeit mit der Brand Machine Group (BMG), ihrem Lizenzpartner im Vereinigten Königreich, stolz als offizieller Bekleidungs- und Teamsponsor zum DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 zurück. Die prestigeträchtige Wohltätigkeitsveranstaltung fand am 10. Juli im historischen Guards Polo Club der Flemish Farm im Windsor Great Park statt.

1) (von links nach rechts) Das Team von U.S. Polo Assn. nimmt die Trophäe des DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 entgegen: Boo Jalil (BMG), Amr Zeden, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, Mark Tomlinson, J. Michael Prince (USPA Global)

2) Der „DMMI Royal Charity Polo Cup 2026“ in vollem Gange im Guards Polo Club der Flemish Farm im Windsor Great Park

3) Der Mannschaftskapitän der U.S. Polo Assn., Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, reitet auf einem Polopony beim DMMI Royal Charity Polo Cup 2026

Bildnachweis: Chris Jackson – Getty Images

Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, fungierte erneut als Kapitän des U.S. Polo Assn.-Teams, und dieses jährliche Treffen brachte angesehene Gäste und Spitzen-Polospieler zu einem Tag voller Spaß zusammen, bei dem freundschaftlicher Wettkampf und wohltätiges Engagement durch den Polosport im Mittelpunkt standen. Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, trat in einem spannenden Rundenturnier gegen Manta Marine und das Mirror Polo Team an. Die hochkarätige Wohltätigkeitsveranstaltung bot hervorragende Spielleistungen aller Teilnehmer und endete damit, dass Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, mit dem Team der U.S. Polo Assn. den Titel des Vorjahres verteidigte. Der Royal Charity Cup ist für die U.S. Polo Assn. weiterhin ein Highlight der britischen Polosaison und steht für Sportlichkeit, Reitkunst und Philanthropie durch den Polosport.

Der Royal Charity Polo Cup auf einen Blick:

Teams: U.S. Polo Assn.-Team (Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, Mark Tomlinson, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Amr Zedan) Mirror Polo Team (Rafi Bruckner, Steve Cox, Sarkis Gabrelian, Nico Roberts) Manta Marine Team (James Beh, Jovey Beh, Mohamed Ndao, Ivan Rubinich)

Datum: 10. Juli 2026

Ort: Flemish Farm’s Guards Polo Club im Windsor Great Park, England

Wertvollster Spieler (MVP): Rafi Bruckner (Mirror Polo Team)

Bestes Spielpony: Chechu, geritten von Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales (U.S. Polo Assn. Team)

Zum achten Mal in Folge unterstützte die U.S. Polo Assn. die Veranstaltung und stattete alle teilnehmenden Polospieler, Schiedsrichter und Flaggenrichter mit maßgeschneiderten Funktions-Trikots aus, während sie den Veranstaltungsbesuchern zudem sorgfältig ausgewählte Erinnerungsgeschenke überreichte. Das maßgeschneiderte Geschenkset umfasste eine Canvas-Tragetasche, einen Seidenkissenbezug, eine Anstecknadel, exklusiv für die diesjährige Veranstaltung entwickelte Event-Kappen mit gemeinsamem Markenlogo sowie die neueste Jahresausgabe des Magazins „Field X Fashion“ der Marke. U.S. Polo Assn. brachte zudem seine neueste globale Poloshirt-Kampagne „An Icon Born from the Game“ während des gesamten Royal Charity Cup zum Leben – durch die Präsenz auf den Spielertrikots und den Poloshirt-Taschenanhängern am Hospitality-Tisch –, wodurch die authentischen sportlichen Wurzeln der Marke und die Entwicklung des Poloshirts zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt weiter hervorgehoben wurden.

„Wir sind stolz darauf, Seine Königliche Hoheit, den Prinzen von Wales, bereits zum achten Mal in Folge zu unterstützen, während er als Kapitän des U.S. Polo Assn.-Teams bei dieser vom Sport inspirierten Wohltätigkeitsveranstaltung auftrat“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Gemeinsam mit unseren Partnern von der Brand Machine Group ist es der U.S. Polo Assn. eine Ehre, durch den Polosport dazu beizutragen, das Bewusstsein zu schärfen und finanzielle Unterstützung für die offiziellen königlichen Wohltätigkeitsorganisationen des Prinzen und der Prinzessin von Wales zu gewinnen, die im gesamten Vereinigten Königreich bedeutende Veränderungen bewirken.“

Die jährliche, vielbeachtete Wohltätigkeitsveranstaltung brachte mehr als 1 Million £ für 10 wichtige Wohltätigkeitsorganisationen im gesamten Vereinigten Königreich ein, die vom Prinzen und der Prinzessin von Wales unterstützt werden. Mit dem Erlös der Veranstaltung 2026 beläuft sich die Gesamtsumme, die bei den „Royal Charity Polo Days“ im Vereinigten Königreich in den letzten 15 Jahren gesammelt wurde, auf mehr als 15 Millionen £.

Zu diesen Wohltätigkeitsorganisationen gehören: Evelina London Children’s Hospital, Forward Trust, Maternal Mental Health Alliance, Royal Navy and Royal Marines Charity, The Passage, Royal College of Paramedics, Shout, Ty Hafan, Wales Air Ambulance und We Are Farming Minds.

Neben der Rolle von U.S. Polo Assn. als offizieller Bekleidungs- und Teamsponsor wurde der DMMI Royal Charity Polo Cup 2026 von einer Reihe namhafter Partner unterstützt. Neben dem Titelsponsor DMMI waren die Teamsponsoren Manta Marine Technologies und The Mirror Polo Team, die Getränkesponsoren Moët Chandon und Whispering Angel sowie der Catering-Sponsor AP & Co. mit von der Partie. Der „Most Valuable Player Award“ wurde von Audi gesponsert, und Sponsor für das beste Spielpony war die Cox-Familie aus Oklahoma. Gemeinsam trugen diese Partner dazu bei, das Erlebnis des Royal Charity Cup zu bereichern und die philanthropische Mission der jährlichen Veranstaltung zu stärken.

„Jedes Jahr gewinnt der Royal Charity Polo Cup sowohl an Bedeutung als auch an Prestige, und die U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, einen Beitrag zu seinem anhaltenden Erfolg zu leisten“, sagte Boo Jalil, CEO der Brand Machine Group. „Unsere Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere globale Marke noch stärker mit dem Polosport zu verbinden und gleichzeitig eine Veranstaltung zu unterstützen, die Stil, Sport und Wohltätigkeit auf sinnvolle Weise vereint.“

Gäste und Fans des Polosports können sich zudem auf die preisgekrönte Sendung „Breakaway: Polo in Europe“ freuen, die diesen Sommer auf ESPN, TNT und Eurosport ausgestrahlt wird und spannende Sportveranstaltungen auf dem gesamten Kontinent beleuchtet. Die Folge kann auch auf dem YouTube-Kanal von Global Polo angesehen werden. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Der Guards Polo Club ist einer von nur vier Polo-Clubs im Vereinigten Königreich, die Elite-Turniere ausrichten, darunter den Royal Charity Polo Cup. Der Club wurde 1955 als „Household Brigade Polo Club“ unter dem Vorsitz Seiner Königlichen Hoheit Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, gegründet, 1969 in „Guards Polo Club“ umbenannt und blickt auf fast sieben Jahrzehnte erstklassiges Polo zurück.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der „USA Today’s Most Trusted Brands“ gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Über die Brand Machine Group (BMG)

BMG ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Modeinnovation, das sich mit über vier Jahrzehnten Branchenerfahrung als vertikal integrierter Hersteller und globaler Lizenzspezialist etabliert hat. In Partnerschaft mit anerkannten Marktführern sorgt BMG für einen nahtlosen und kooperativen Prozess bei Design, Herstellung und Lieferung hochwertiger Produkte und setzt dabei auf die DNA eines vielfältigen Markenportfolios, das die Bereiche Mode, Sport, Outdoor und Haushaltswaren umfasst, darunter Erwachsenenmode, Kinderbekleidung und Accessoires.

Zum Markenportfolio von BMG gehören U.S. Polo Assn., Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior und Ben Sherman. BMG bekräftigt sein Engagement für nachhaltige und ethische Geschäftspraktiken, indem es vollständige Transparenz entlang seiner gesamten globalen Lieferkette gewährleistet und sich dabei am ETI-Basis-Kodex orientiert.

Besuchen Sie brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup. Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an sales@brandmachinegroup.com .

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson – VP, Sportmarketing & Medien

Telefon +001.561.227.6994 – E-Mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky – Vizepräsidentin, Globale PR & Kommunikation

Telefon +001.561.790.8036 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Gina Digregorio – Marketingberaterin, Brand Machine Group

Telefon: +44 (0) 7741 635 984 – E-Mail: gina.digregorio@brandmachinegroup.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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