BARCLAYS stuft BBVA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 20,90 auf 23,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes rechnet laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit einer guten Berichtssaison der spanischen Banken. Im Wettbewerb entwickelten sie sich aber zunehmend unterschiedlich. Romero Reyes favorisiert CaixaBank und Santander, stufte Unicaja aber auf "Underweight" ab./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 22,09EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,60

Kursziel alt: 20,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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