UBS stuft Zalando auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Im Laufe der kommenden Quartale dürften sich die Anleger immer mehr auf die Margenchancen des Onlinehändlers konzentrieren, schrieb Yashraj Rajani am Montag./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 27,16EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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