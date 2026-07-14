Wells Fargo: Gewinn springt um 17 %, SpaceX-IPO beflügelt das Geschäft

Zwei Motoren trieben das Wachstum: Volatile Märkte sorgten auf den Handelsdesks für Hochbetrieb, während ein kräftiges Kreditwachstum die Zinserträge beflügelte. Der Zinsüberschuss kletterte um fünf Prozent auf 12,32 Milliarden US-Dollar, die durchschnittlichen Kreditvolumina legten im Jahresvergleich um zwölf Prozent zu.

Wells Fargo hat im zweiten Quartal kräftig zugelegt: Der Nettogewinn stieg um 17 Prozent auf 6,41 Milliarden US-Dollar, was einem Ergebnis je Aktie von 2,00 US-Dollar entspricht. Ein Jahr zuvor hatte die viertgrößte US-Bank noch 5,49 Milliarden US-Dollar oder 1,60 US-Dollar je Aktie verdient.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie reagierte trotz der starken Zahlen am Dienstag vorbörslich mit einem Minus von rund 2 Prozent.

CEO Charlie Scharf zeigte sich zuversichtlich: "Die Konsumausgaben steigen, Kreditausfälle und Zahlungsrückstände gehen zurück, und Ersparnisse sowie Investments wachsen in allen Kundensegmenten. Unternehmen agieren zwar vorsichtig, aber Bilanzen und Cashflows bleiben solide", erklärte er.

Besonders das Investmentbanking glänzte: Die entsprechenden Gebühren sprangen um 35 Prozent auf 939 Millionen Dollar, getrieben von höheren Einnahmen aus Anleihe- und Aktienemissionen. Im Handelsgeschäft legte der Umsatz um 24 Prozent auf 2,21 Milliarden US-Dollar zu.

Wells Fargo war in diesem Quartal an einigen der spektakulärsten Transaktionen des Jahres beteiligt, wie Reuters feststellt: Die Bank begleitete den 86 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang von SpaceX als Joint Bookrunner. Außerdem beriet sie NextEra Energy bei seiner 67-Milliarden-US-Dollar-Übernahme von Dominion Energy und war an einem 35-Milliarden-US-Dollar-Finanzierungspaket von Apollo für die KI-Firma Anthropic beteiligt.

Im M&A-Ranking kletterte Wells Fargo in der ersten Jahreshälfte 2026 auf Platz vier in den USA, nach Rang acht ein Jahr zuvor. Die Bank hatte im Vorjahr von der Aufhebung einer Bilanzobergrenze profitiert, die ihr Wachstum jahrelang gebremst hatte. Seitdem treibt Scharf den Ausbau des Kreditkarten- und Autofinanzierungsgeschäfts voran und wirbt gezielt Banker von der Konkurrenz ab.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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