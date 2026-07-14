CanCambria Energy stellt ein Update zu seinem in geringer Tiefe liegenden hochattraktiven Öl-Play im Süden Ungarns bereit und hebt dabei nahegelegene fördernde Ölfelder, zunehmende Aktivitäten der Branche sowie zehn identifizierte Ölfeldziele hervor

Vancouver, BC / 14. Juli 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) stellte heute ein technisches und kommerzielles Update zum Soltvadkert/Tazlar/Alpar Shallow Oil Fairway („STA Fairway“) bereit, in dem die kontinuierlichen Fortschritte des Projekts hervorgehoben und wichtige Meilensteine dargelegt werden, die voraussichtlich die zukünftige Wertschöpfung vorantreiben werden. Dazu gehört der Plan des Unternehmens, eine eigene 3D-Seismikuntersuchung im STA Fairway durchzuführen, deren Durchführung derzeit für Ende des zweiten Halbjahres 2026 vorgesehen ist, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Wichtigste Highlights:

- Die sich abzeichnende Ölchance in geringer Tiefe innerhalb des zu 100 % im Besitz von CanCambria befindlichen Konzessionsgebiets Kiskunhalas ergänzt das tief liegende Tight-Gas-Vorzeigeprojekt des Unternehmens.

- Zehn Ölprospektionsgebiete wurden in einem 80.000 Acre großen Fairway identifiziert, in dem benachbarte Ölfelder insgesamt etwa 160 MMBOE gefördert haben1

- Analoge Gebiete deuten auf eine angestrebte durchschnittliche Ölfeldgröße von etwa 15 MMBOE hin

- Jedes Ölprospektionsgebiet zielt auf einen durchschnittlichen erwarteten Nettoerlös von bis zu 567 Millionen US$ (nach Abzug von Royalties und Steuern)² ab und bietet damit Zugang zu einem Ressourcenpotenzial in Höhe von mehreren Milliarden Dollar

- Für das zweite Halbjahr 2026 ist ein 3D-Seismikprogramm geplant, um die endgültige Definition der Prospektionsgebiete vor der Bohrung zu verfeinern und die Bewertung der kostengünstigen, schnell umsetzbaren Erschließungsmöglichkeiten unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur voranzutreiben

- Dies stärkt das bestehende Portfolio des Unternehmens weiter, das eine strategische, risikobewertete, noch nicht erschlossene bedingte Tight-Gas-Ressource mit einem Kapitalwert (NPV10) von 1,76 Milliarden US$ umfasst

Das Unternehmen hat einen aussichtsreichen Trend quer durch den STA Fairway identifiziert (siehe Karte), in dem ein erhebliches unerschlossenes Potenzial sowohl für konventionelle als auch für unkonventionelle Kohlenwasserstoffvorkommen erkannt wurde. Der STA Fairway wird durch benachbarte, vergleichbare Felder gestützt, die zusammen über 160 Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE)1 gefördert haben, was das bedeutende Ressourcenpotenzial der Region unterstreicht. Zwar liegen für den STA Fairway derzeit keine 3D-Seismikdaten vor, doch hat das Unternehmen auf der Grundlage historischer 2D-Seismikdaten aus den 1980er Jahren zehn (10) Leithorizonte und Prospektionsgebiete identifiziert und treibt die technische Bewertung dieser Möglichkeiten weiter voran. Das Unternehmen schätzt den potenziellen durchschnittlichen Nettoerlös für die identifizierten, in geringer Tiefe liegenden Ölvorkommen auf bis zu 567 Millionen US-Dollar (nach Royalties und Steuern).

Dr. Paul Clarke, President und Chief Executive Officer, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, dieses große, noch wenig erkundete, aber nachweislich vorhandene Erdölsystem weiter zu evaluieren. Wir sind davon überzeugt, dass durch den Einsatz moderner 3D-Seismiktechnologien erheblicher Wert für unsere Aktionäre erschlossen werden kann, was im Einklang mit unserem Geschäftsmodell des kostengünstigen Markteintritts und der kapitaleffizienten Prospektion steht. Diese neuen firmeneigenen seismischen Daten werden das Risiko unseres bestehenden Bestands an Prospektionsgebieten verringern und dazu beitragen, weitere Chancen entlang des Trends zu identifizieren.“

Bisherige Aktivitäten untermauern das Potenzial des Beckens

Der STA Fairway umfasst den nördlichen Teil des ausgedehnten, zusammenhängenden und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Konzessionsgebiets Kiskunhalas („KCA“), das sich über etwa 320 km² (80.000 Acres) erstreckt – fast dreimal so groß wie die angrenzende BA-IX-Abbaulizenz, in der CanCambria derzeit Bewertungsmaßnahmen für seine Tight-Gas-Ressource vorantreibt.

Von besonderem Interesse ist die etablierte konventionelle und unkonventionelle Öl- und Gasförderung aus mehreren in geringer Tiefe, weniger als 2.000 Meter, liegenden Lagerstätten. Nahegelegene Felder innerhalb dieses nachgewiesenen Kohlenwasserstoffsystems haben insgesamt etwa 160 MMBOE1 produziert, was die Förderkapazität der Region belegt.

Viele dieser Felder wurden ursprünglich mithilfe von Gravitations- und Magnetikmessungen entdeckt, ergänzt durch begrenzte 2D-Seismikdaten, und in den 1970er- und 1980er-Jahren unter Einsatz vertikaler Bohrtechniken erschlossen. Daher wird davon ausgegangen, dass die historischen Gewinnungsfaktoren (Recovery Factors) deutlich unter denen liegen, die mit modernen Technologien in den Bereichen Exploration, Bohrung, Completion-Technologien und Lagerstättenmanagement erreichbar sind, was das Potenzial für eine weitere Ressourcenerschließung im gesamten STA Fairway hervorhebt.

Die jüngsten Aktivitäten der MOL Group („MOL“) unterstreichen weiterhin das erneute Interesse der Branche am STA Fairway, wobei MOL fortschrittliche, seismikgestützte Explorationsabläufe einsetzt und mehrere neue 3D-Seismikuntersuchungen durchführt. Vor allem hat MOL im Januar 2026 die 3D-Seismikuntersuchung „Bocsa“ innerhalb ihrer Kiskőrös-Konzession unmittelbar nördlich der KCA abgeschlossen.

Auf dieser Dynamik aufbauend treibt CanCambria Pläne voran, eine eigene 3D-Seismikuntersuchung im STA Fairway durchzuführen, deren Durchführung derzeit für das zweite Halbjahr 2026 angestrebt wird, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Es wird erwartet, dass die Untersuchung die Abbildung des Untergrunds erheblich verbessern, die Reife der Prospektionsgebiete unterstützen und zukünftige Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten im gesamten STA Fairway weiter verfeinern wird.

Dr. Clarke fuhr fort: „Für die zweite Jahreshälfte 2026 ist ein firmeneigenes, hochmodernes 3D-Seismikprogramm geplant, das voraussichtlich mehrere aussichtsreiche Bohrstandorte im gesamten STA Fairway abgrenzen wird. Wir sehen beträchtliches Potenzial durch den Einsatz moderner Horizontalbohrtechniken sowie Completion-Technologien und sind davon überzeugt, dass diese Technologien die operative Effizienz verbessern, die Fördermengen steigern und die Wirtschaftlichkeit des Projekts erhöhen können. Insgesamt hat das CanCambria-Team in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere Hundert Horizontalbohrungen in verschiedenen Becken niedergebracht sowie zur Förderung vorbereitet und verfügt somit über wertvolles Fachwissen, das bei der Erschließung dieses Potenzials zum Einsatz kommen kann.“

Das Unternehmen geht davon aus, eine von qualifizierten Sachverständigen erstellte Offenlegung der prospektiven Ressourcen in Form eines Berichts gemäß National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities („NI 51-101“) im Zusammenhang mit diesen Explorationszielen vorzulegen, sobald die neuen 3D-Seismikdaten verfügbar sind und Anzahl, Umfang und Risiko dieser Chancen definiert wurden.

Karte des Konzessionsgebiets Kiskunhalas

Technischer und wirtschaftlicher Überblick über das in geringer Tiefe liegende Ölvorkommen: STA Fairway

Strategische Landposition

- 100-%-Working-Interest am KCA, das sich über rund 233.000 Acres im Süden Ungarns erstreckt.

- Fokussiertes Evaluierungsgebiet von ca. 80.000 Acres innerhalb des STA Fairways mit Zielrichtung oberflächennahe, ölbetonte Explorationsmöglichkeiten.

- Das Gebiet liegt innerhalb eines nachgewiesenen Kohlenwasserstoff-Fairways in unmittelbarer Nähe zu mehreren produzierenden Öl- und Gasfeldern sowie einer etablierten Förderinfrastruktur.

- Anhaltende Branchenaktivität im Becken, einschließlich kürzlich durchgeführter 3D-Seismikprogramme durch benachbarte Betreiber.

- Erhebliches Interesse an der Region während der 8. Konzessionsrunde, die CanCambria für sich entscheiden konnte.

Nachgewiesenes Erdölsystem

- Mehr als 400 Bohrungen wurden im gesamten KCA niedergebracht, was eine Gesamtproduktion von etwa 160 MMBOE aus über 15 Feldern1 unterstützt.

- Durchschnittliche (Swanson-)Feldgröße von 15 MMBOE Fördermenge aus bestehenden Aktivitäten.

- Historische Förderung aus mehreren Lagerstättenintervallen, die vom Pannonium bis zur Trias reichen.

- Frühe Entdeckungen auf der Grundlage von Gravitations- und Magnetikmessungen umfassten etwa 100 MMBOE, während nachfolgende 2D-Seismikprogramme durch neue Entdeckungen und Feldausweitungen weitere etwa 60 MMBOE1 beisteuerten.

- Die geförderten Öle weisen eine API-Dichte zwischen 22° und 40° auf.

- Begrenzte Explorationsaktivitäten seit den 1990er-Jahren, ohne moderne 3D-Seismik und mit minimalem Einsatz zeitgemäßer Bohrtechnologien und Completion-Technologien.

- Oberflächennahes Gas im Up-Dip-Bereich (einschließlich des biogenen Gasfensters) wurde anhand einer kleinen Anzahl von Bohrlöchern nachgewiesen; dies wird vom Unternehmen hier nicht bewertet, wird jedoch durch die neue 3D-Seismik abgedeckt.

Technische Highlights

- Zehn identifizierte Prospektionsgebiete und Anzeichen, die anhand älterer 2D-Seismik- und Bohrlochkontrolldaten interpretiert wurden.

- Zahlreiche konventionelle und unkonventionelle Ziele, darunter pannonische und neogene Sandsteine, kretazische Karbonate sowie zerklüftete Grundgebirgslagerstätten.

- Strukturelle und stratigrafische Einfangmechanismen wurden in den Prospektionsgebieten identifiziert, die sich über eine Fläche von etwa 200 bis 2.000 Acres erstrecken.

- Mehrere Prospektionsgebiete weisen direkte Kohlenwasserstoffindikatoren auf, was die Explorationssicherheit weiter stärkt.

- Mögliche Anwendung moderner Horizontalbohrtechnologien und Completion-Technologien bei ausgewählten unkonventionellen Zielen.

Entwicklungspotenzial

- Geplante eigene 3D-Seismik-Erfassung für das zweite Halbjahr 2026 zur Verfeinerung der Prospektionsgebietskartierung und zur Optimierung künftiger Bohrstandorte.

- Erste Bohrungen werden für das erste Halbjahr 2027 erwartet, im Anschluss an die seismische Datenerfassung, die Auswertung und die Reifung der Prospektionsgebiete.

- Schnelle Erschließungsmöglichkeiten mit einer voraussichtlichen Zeitspanne von der Bohrung bis zur Produktion von etwa einem Monat (Zieltiefen liegen zwischen 1.400 und 2.000 Metern).

- Die Anzahl der Bohrlöcher aus dem bestehenden Portfolio an Prospektionsgebieten beläuft sich auf bis zu 50 Standorte (vertikal).

- Die Erschließungsaktivitäten werden voraussichtlich parallel zum Programm des Unternehmens zur Erkundung von tief liegenden Tight-Gas-Vorkommen fortgesetzt.

Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit

- Attraktive Bohrwirtschaftlichkeit, gestützt durch die hohen europäischen Öl- und Erdgaspreise.

- Kostengünstige vertikale Ölbohrungen zwischen 2,75 und 3,75 Millionen US-Dollar, sie sind damit deutlich günstiger als die Bohrungen nach tiefen Gasvorkommen.

- Leichtölprojekt mit einem internen Zinsfuß (IRR) pro Bohrloch, das den Unternehmens-Benchmark von 40 % (ATAX) übersteigt, bei einer Amortisationszeit von <12 Monaten und einem Ölpreis von 70 US-Dollar (Bohrkosten von 3,75 Millionen US-Dollar) – ohne Seismikkosten3.

- Geschätzter Projekt-Break-even-Marke bei einem Ölpreis von ca. 34 US-Dollar, vor Risikogewichtung.

- Ein diversifizierter Bestand von zehn Ölfeldzielen/Prospektionsgebieten unterstützt ein wiederholbares, skalierbares Entwicklungsmodell und eine flexible Kapitalallokation im Zeitverlauf, mit einer angestrebten durchschnittlichen Feldgröße von 15 MMBOE pro Prospektionsgebiet und einem Aufwärtspotenzial von bis zu 25 MMBOE, basierend auf Vergleichsgebieten.

- Es wird erwartet, dass der Einsatz von Horizontalbohrungen die Wirtschaftlichkeit der Erschließung weiter verbessert, indem die Fördermengen und die Gesamtrenditen des Projekts bei einem relativ geringen Anstieg der Kapitalkosten pro Bohrloch gesteigert werden.

1 Quellennachweis: Hydrocarbons in Hungary, 2018. Herausgegeben von Z. Kovacs. ISBN: 978-615-00-2313-8 (unabhängige Quelle von Produktionsdaten, die in der KCA-Region gemeldet werden)

2 Analyse der Größenverteilung bei bestehenden Feldern: PMean-(Swanson)-Feldgröße von 15 Millionen BOE. Umsatzbewertung von 567 Millionen $ bei einem Ölpreis von 70 $, abzüglich Royalty und Steuern in Höhe von 46 %. Das Basisszenario von 1,5 MMBOE entspricht P50. In Verbindung mit dem im Zeitverlauf abflachenden Förderverlauf ist der Explorationserfolg durch den Einsatz von 3D-Seismik auf 25 MMBOE begrenzt

3 Die wirtschaftlichen Berechnungen basieren auf internen Schätzungen des Managements. Breakeven und IRR basieren auf einer EUR von 330.000 Barrel Öl, durchschnittlichen Bohrkosten von 3,75 Millionen US$ im Verhältnis zum Umsatz sowie Royalty und Steuern von bis zu 46 % bei einem GOR von 3.000 (scf/bbl).

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoreduzierte Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, eine der bedeutenden Gaskondensatressourcen im Herzen Europas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

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BOE

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Abkürzungen

Bbl Barrel

boe Barrel öläquivalent

of oil equivalent

km Kilometer

km2 Quadratkilometer

MM Million

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Die Cancambria Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,60 % und einem Kurs von 0,189EUR auf Tradegate (14. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

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