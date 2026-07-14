Einzelhandel in der Krise

Trotz eines leichten Aufwärtstrends ist die Konsumstimmung weiterhin stark getrübt, wie aktuelle Befragungen des HDE und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) zeigen. Die Verbraucherstimmung liege auf dem Stand des zweiten Corona-Lockdowns, sagt von Preen. "Die Situation ist noch dramatischer als sie es im eher bescheidenen Vorjahr bereits war."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kunden halten ihr Geld zusammen. Für den deutschen Einzelhandel ist das derzeit das größte Problem. 79 Prozent der Händler nennen die Kaufzurückhaltung als drängendste Herausforderung, wie eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 600 Unternehmen zeigt. Die Sparquote sei hoch, weil die Kunden nicht an die Zukunft glaubten, sagt HDE-Präsident Alexander von Preen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zwei Dinge könnten die Kauflaune aus Sicht des Handelsverbands deutlich heben: ein Ende der internationalen Krisen, wie etwa im Iran, und steuerliche Entlastungen - also mehr Netto vom Brutto.

Inflationsschock hallt nach



Die größte Sorge der Menschen hierzulande ist laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger die wirtschaftliche Lage. Im internationalen Vergleich fällt die Einschätzung in Deutschland demnach besonders kritisch aus. 51 Prozent bewerten die Situation negativ, nur 18 Prozent positiv.

Ein Hauptgrund: die gestiegenen Preise. Die Inflation hat sich zuletzt zwar deutlich abgeschwächt, doch die Folgen der Teuerungswelle der Vorjahre sind im Alltag noch spürbar, vor allem beim Lebensmitteleinkauf. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Nahrungsmittelpreise seit 2020 im Schnitt um 37 Prozent gestiegen.

Laut einer Analyse des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung wurden die Kaufkraftverluste durch höheren Mindestlohn sowie Tarif- und Rentenerhöhungen inzwischen ausgeglichen. Dennoch fühle sich eine Mehrheit der Menschen immer noch schlechter aufgestellt als vor fünf Jahren. Viele schränkten sich deshalb beim Konsum ein.

Deutliches Wachstum nur im Onlinehandel erwartet



Die Krise trifft nicht alle gleich. Die Umsätze im stationären Handel stagnieren laut HDE-Prognose 2026 voraussichtlich. Der Onlinehandel legt derweil wohl deutlich zu. Für das laufende Jahr erwartet wird ein reales Umsatzplus von 3,5 Prozent.

Das Internet hat die Konsumgewohnheiten grundlegend verändert. Die Vorzüge sind vielfältig: Online können Verbraucher sieben Tage rund um die Uhr einkaufen. Die Ware kommt schnell, teilweise schon am nächsten Tag, die Auswahl ist groß, Produkte kosten häufig weniger und Preisvergleiche sind einfacher. Viele Menschen sparen sich auch mangels Zeit den Weg in die Innenstadt und die Parkgebühren. Was nicht gefällt, kann meist kostenlos zurückgeschickt werden. In etlichen Warengruppen - wie Bekleidung oder Elektronik - ist der Onlinekauf schon Standard.

Neben dem Branchenriesen Amazon spielen asiatische Plattformen eine wachsende Rolle. Auf Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress entfielen im zweiten Quartal 5,3 Prozent der Onlinehandelsumsätze hierzulande - ein Rekordwert, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland berichtet. Zwischen April und Juni steigerten die Portale ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro. Beliebt sind sie vor allem wegen ihrer niedrigen Preise.

Verbraucher kaufen trotz Bedenken



Der Preis ist Umfragen zufolge derzeit für viele das wichtigste Kaufkriterium, Schnäppchen und Rabatte sind besonders begehrt. Viele bestellen trotz Bedenken bei der Produktqualität bei Temu und Shein, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Appinio zeigt. Der extreme Preisreiz hebele Sorgen systematisch aus, heißt es.

Das Forschungsinstitut IW Consult hat im Auftrag des HDE untersucht, wie stark Temu und Shein dem Einzelhandel zusetzen. Der Branche entgehen demnach jährlich Umsätze in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Laut HDE entfällt etwa ein Drittel des Onlinewachstums 2026 auf Temu und Shein.

Vom hohen Preisbewusstsein profitieren auch Discounter. Anbieter wie Action oder Woolworth übernehmen nach Angaben des Handelsforschungsinstituts IFH Köln in vielen Warengruppen zunehmend die Rolle des Fachhandels. Handelsexperte Kai Hudetz sieht einen "Verlust der Mitte". Das Preiseinstiegssegment sowie Premium- und Luxusangebote gewännen an Bedeutung, mittlere Preislagen gerieten unter Druck.

Stimmung im Einzelhandel wird immer schlechter



Laut HDE-Umfrage geben 63 Prozent der Händler an, ihre Geschäftslage habe sich im ersten Halbjahr verschlechtert. Vor einem Jahr waren es 51 Prozent. Zwei Drittel erwarten 2026 niedrigere Umsätze als im Vorjahr, lediglich 18 Prozent höhere. Jeder sechste Einzelhändler fürchtet laut Ifo-Institut inzwischen um die Existenz, so viele wie nie zuvor.

Die Zahl der Insolvenzen erreichte 2025 nach Angaben des Kreditversicherers Allianz Trade den höchsten Stand seit zehn Jahren. 2026 blieb das Niveau hoch, schwächte sich aber leicht ab. Der Dekohändler Depot und die Baumarktkette Hellweg stellten kürzlich Insolvenzanträge. Zehntausende Geschäfte schlossen bereits in den vergangenen Jahren, nicht nur insolvenzbedingt. Der HDE erwartet, dass die Zahl 2026 auf unter 300.000 sinkt. Ende 2015 waren es noch etwa 372.000.

Knapp 80 Prozent der Händler berichten laut HDE-Umfrage, dass ihre Kundenfrequenz in den vergangenen zwei Jahren gesunken ist. Um das stationäre Geschäft zu beleben, fordert HDE-Präsident von Preen eine Lockerung der Regeln zu Sonntagsöffnungen. Unterstützung kommt von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Präsident Peter Adrian spricht sich für eine Grundgesetzänderung aus, um die Rechtslage für verkaufsoffene Sonntage dauerhaft zu klären./cr/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 215,7 auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 335,00USD was eine Bandbreite von +48,22 %/+55,16 % bedeutet.





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