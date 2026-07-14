AKTIEN IM FOKUS
IBM belastet mit schwachen Zahlen IT- und Software-Branche
- IBM verfehlt Umsatzprognose, Aktie stürzt
- IT Branche leidet durch breite Kursverluste
- Kunden verschieben Käufe zu Servern und Speicher
FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM und zurückhaltende Aussagen des Chefs Arvind Krishna haben am Dienstag den Aktienkurs und auch die IT- und Software-Branche belastet. Während IBM vorbörslich um knapp 19 Prozent einbrachen, fielen SAP -Aktien um 5,6 Prozent. Für Nemetschek ging es um mehr als 4 Prozent nach unten.
In Paris verloren Capgemini 5 Prozent. US-vorbörslich rutschten Accenture um 8 Prozent ab, ServiceNow verloren 6,7 Prozent und Microsoft 3,3 Prozent.
Mit einem Umsatz von 17,2 Milliarden US-Dollar hat IBM die Konsensschätzung von 17,86 Milliarden Dollar um knapp vier Prozent verfehlt. Die Geschäfte seien schlechter gelaufen als erwartet, hieß es vom Top-Manager Arvind Krishna.
"In den letzten Juniwochen konnten wir beobachten, dass Kunden ihre vierteljährlichen Investitionen verstärkt auf den Kauf von Servern, Speichersystemen und Arbeitsspeicher verlagerten, um sich angesichts erwarteter Preiserhöhungen noch rechtzeitig mit der knappen Infrastruktur einzudecken", hieß es. "Diese Entwicklung wirkte sich auf das Kaufverhalten der Kunden aus."
Profiteure dieser Entwicklung könnten indes einige KI-Infrastrukturwerte sein./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,36 % und einem Kurs von 87,20 auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 162,36 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +23,87 %/+62,39 % bedeutet.
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Thomas Rappolds Kernthese: Der Markt überschätzt derzeit die Gefahr, dass KI-Anbieter wie Anthropic etablierte Unternehmenssoftware verdrängen. Im Zuge der KI-Euphorie seien Softwareaktien teilweise massiv verkauft und die Mittel in Hardware-, Chip- und Speicherhersteller umgeschichtet worden. Dadurch seien bei mehreren Softwareunternehmen erhebliche Fehlbewertungen entstanden.
SAP sei dabei ein besonders interessanter Fall. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten tief in den Geschäftsprozessen großer Konzerne verankert. Über SAP-Systeme laufen Buchhaltung, Einkauf, Produktion, Logistik, Personalverwaltung und zahlreiche weitere kritische Abläufe. Solche Systeme lassen sich nicht kurzfristig austauschen, ohne enorme Kosten, Risiken und jahrelange Umstellungen zu verursachen.
Rappold verweist darauf, dass SAP rund 100.000 Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung und umfangreiches Wissen über Unternehmensprozesse besitzt. Anthropic habe dagegen nur wenige Tausend Beschäftigte. Ein allgemeines Sprachmodell könne deshalb nicht einfach die gesamte Prozesslogik, Regulierung, Datenstruktur und individuelle Anpassung eines SAP-Systems ersetzen.
Besonders relevant ist SAPs Ansatz bei strukturierten und tabellarischen Daten. Klassische Sprachmodelle sind hauptsächlich auf Texte und Programmcode ausgerichtet. Unternehmensdaten liegen jedoch überwiegend in Tabellen vor: Rechnungen, Aufträge, Lagerbestände, Lieferzeiten, Kostenstellen und Kundendaten. SAP entwickelt deshalb eigene tabellenorientierte KI-Modelle und hat in diesem Bereich auch gezielt Technologie zugekauft.
Für SAP geht es daher nicht darum, das beste allgemeine Sprachmodell zu bauen. Das Unternehmen kann verschiedene Modelle von OpenAI, Google, Microsoft oder anderen Anbietern in die eigene Plattform integrieren. Entscheidend ist, dass SAP weiterhin die Daten, Prozesse, Zugriffsrechte und geschäftlichen Regeln kontrolliert.
Sollte diese Strategie funktionieren, könnte KI SAP nicht schwächen, sondern die bestehenden Systeme wertvoller machen. KI-Agenten könnten Prozesse automatisieren, Risiken erkennen, Bestände optimieren oder Entscheidungen vorbereiten, während die verlässlichen Unternehmensdaten weiterhin aus SAP kommen.
Rappolds Schlussfolgerung: Der Markt behandelt SAP derzeit teilweise so, als könne das Unternehmen durch neue KI-Modelle relativ schnell ersetzt werden. Er hält das für unrealistisch und sieht deshalb eine deutliche Fehlbewertung.
Die entscheidende Frage bleibt allerdings: Kontrolliert SAP künftig selbst die KI- und Bedienebene, oder übernehmen Microsoft, Palantir, Anthropic und andere Anbieter die direkte Beziehung zum Nutzer, während SAP nur noch im Hintergrund Daten und Transaktionen bereitstellt? Daran wird sich entscheiden, ob SAP lediglich seine heutige Stellung verteidigt oder zu einem der großen Gewinner der Unternehmens-KI wird.
In letzter Zeit wird hier immer häufiger nur noch mit Wunschkursen, Spekulationen und negativen Szenarien argumentiert. Da frage ich mich schon: Habt ihr überhaupt Interesse an der Aktie oder wartet ihr einfach nur auf euren persönlichen Wunscheinstieg?
Der Sinn eines Börsenforums sollte doch sein, Informationen, Zahlen, Fakten und unterschiedliche, gut begründete Meinungen auszutauschen. Natürlich darf man kritisch sein – aber bitte mit nachvollziehbaren Argumenten und nicht mit ständig wiederholten Negativparolen oder Kurswünschen.
Das gleiche Bild sieht man übrigens auch in anderen Foren, beispielsweise bei Rheinmetall. Solange der Kurs steigt, hört man von manchen dieser Dauerkritiker plötzlich nichts mehr. Fällt der Kurs oder gibt es eine negative Schlagzeile, sind sie sofort wieder aktiv.
Lasst uns doch wieder zu dem zurückkehren, worum es in einem Börsenforum eigentlich gehen sollte: fundierte Informationen, sachliche Diskussionen und ein respektvoller Austausch. Davon profitieren am Ende alle – egal ob Long-Investor, Trader oder kritischer Beobachter.