US-Banken feiern Milliarden-Quartal – doch ein Risiko bleibt bestehen

JPMorgan, Goldman Sachs und die Bank of America haben im zweiten Quartal 2026 mit starken Ergebnissen überrascht. Die Institute profitieren von hoher Marktaktivität, steigenden Gebühren und einer robusten Nachfrage von Kunden.

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JPMorgan Chase erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 21,2 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,70 US-Dollar. Bereinigt um Sondereffekte verdiente die Bank 16,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 6,14 US-Dollar je Aktie.

Der Umsatz erreichte 57,3 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Investmentbanking. Die Gebühren stiegen im Jahresvergleich um 30 Prozent. Auch das Handelsgeschäft legte deutlich zu: Die Erträge aus den Märkten kletterten um 35 Prozent.

Konzernchef Jamie Dimon sprach von einem "sehr starken Ergebnis" und verwies auf die breite Stärke des Konzerns. Gleichzeitig warnte er vor langfristigen Risiken. Geopolitische Konflikte, hohe Staatsverschuldung, Inflation und hohe Bewertungen an den Märkten könnten die Entwicklung belasten.

Bank of America profitiert von Kundenwachstum

Auch die Bank of America meldete ein kräftiges Quartal. Der Nettogewinn stieg auf 9,1 Milliarden US-Dollar nach 7,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um 34 Prozent auf 1,21 US-Dollar.

Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 31,6 Milliarden US-Dollar. Besonders das Handelsgeschäft und das Investmentbanking trugen zum Wachstum bei. Die Investmentbanking-Gebühren legten um 50 Prozent zu.

Vorstandschef Brian Moynihan sagte: "Das Team hat eines unserer bislang stärksten Quartale erzielt." Er betonte, dass alle Geschäftsbereiche zweistellige Gewinnzuwächse erzielt hätten.

Die Bank verzeichnete zudem weiter steigende Kundeneinlagen. Die durchschnittlichen Einlagen lagen bei 2,02 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig gab das Institut 8 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an Aktionäre zurück.

Goldman Sachs erlebt Boom bei Deals und Handel

Goldman Sachs erreichte ebenfalls ein Rekordquartal. Der Nettogewinn lag bei 6,63 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie sprang auf 20,98 US-Dollar nach 10,91 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Die Einnahmen stiegen um 39 Prozent auf 20,34 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Fusionen, Übernahmen und Kapitalmarkttransaktionen entwickelte sich besonders stark. Die Investmentbanking-Gebühren erhöhten sich um 55 Prozent.

Konzernchef David Solomon erklärte: "Unsere Rekordleistung in diesem Quartal spiegelt die Stärke unseres globalen Geschäfts, die Tiefe unserer Beziehungen und unsere Fähigkeit wider, die Kraft von 'One Goldman Sachs' zu nutzen." Die Pipeline für weitere Transaktionen sei weiterhin stark.

Anleger feiern Ergebnisse – Risiken bleiben

Drei der größten Wall-Street-Häuser zeigen mit ihren Zahlen eine hohe Dynamik im Finanzsektor. Vor allem steigende Handelsaktivitäten, mehr Börsengänge und eine Erholung des Investmentbankings treiben die Gewinne.

Trotz des starken Umfelds bleiben die Manager vorsichtig. Während die Wirtschaft derzeit robust wirkt, könnten politische Unsicherheiten, Inflation und hohe Bewertungen die Märkte künftig belasten. Die Banken setzen deshalb weiter auf Kapitalstärke und eine breite Aufstellung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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