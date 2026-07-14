ZenaTech unterzeichnet mehrere Angebote zur Übernahme von Unternehmen für Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen in den USA, Kanada und Australien; diese sollen in den ersten 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion einen Umsatz von 40 Mio. CAD beisteuern

Die potenziellen Übernahmen erweitern die globale Präsenz eines der weltweit führenden Drone-as-a-Service-Unternehmen auf einem Markt für Drohnendienstleistungen, der jährlich um mehr als 25 % wächst

Vancouver, British Columbia, 14. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt die Unterzeichnung neuer Angebote zur Übernahme mehrerer Unternehmen aus den Bereichen Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen in den USA, Kanada und Australien bekannt. Vorbehaltlich des Abschlusses dieser Übernahmen erwartet das Unternehmen, dass diese in den auf den Abschluss folgenden zwölf Monaten gemeinsam einen Umsatzbeitrag von ca. 40 Mio. CAD leisten werden. Diese Schätzung basiert auf ungeprüften Finanzinformationen, die von den Zielunternehmen bereitgestellt wurden, und auf Schätzungen der Geschäftsleitung und wurde nicht von Wirtschaftsprüfern überprüft.

„Diese unterzeichneten Übernahmeangebote stellen einen wegweisenden Meilenstein beim Aufbau eines der weltweit führenden Drone-as-a-Service-Unternehmen dar“, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Über den erwarteten zusätzlichen Umsatz von 40 Mio. CAD in den ersten 12 Monaten nach Abschluss hinaus erweitern diese potenziellen Übernahmen unsere Kundenbeziehungen, unsere geografische Reichweite und unsere Expertise im Bereich Geodaten auf drei Schlüsselmärkten erheblich. Sie schaffen eine skalierbare Plattform für die Integration unserer KI-gestützten Lösungen für Drohnenautonomie in bestehende Abläufe mit dem Ziel, wiederkehrende Einnahmequellen zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Aufbauend auf unserem Umsatzwachstum von 640 % im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, sind wir davon überzeugt, dass diese Strategie ZenaTech für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum positioniert, da Unternehmen und Regierungen weltweit zunehmend auf Drohnen-basierte Dienstleistungen setzen.“

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