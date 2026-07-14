Plusvisionen-Analyse
Siltronic - Wafer-Knappheit?
Signalisiert der Deal zwischen Micron Technology und Globalwafer eine Wafer-Knappheit?
Die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic konsolidierte jüngst, nach einem steilen Anstieg im April/Mai im Bereich von 90 Euro. Jetzt beflügelt eine Meldung, wonach der US-Chiphersteller Micron Technology 500 Millionen Dollar beim taiwanesischen Wafer-Hersteller Globalwafer investiert. Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte