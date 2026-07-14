IBM Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 14.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die IBM Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -23,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IBM-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +24,78 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um -26,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von IBM -2,43 % verloren.

Während IBM deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,67 %. Damit gehört IBM heute zu den auffälligeren Werten.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,94 % 1 Monat -18,83 % 3 Monate +24,78 % 1 Jahr +4,57 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 14.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 182,15 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,64 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -0,06 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,25 %. Oracle verliert -2,82 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +1,35 %.

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Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.